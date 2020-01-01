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سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير المريض نضال أبو عاهور

الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير المريض نضال أبو عاهور


رام الله / سما /

 أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عن الأسير المريض نضال أبو عاهور، الذي يعاني من فشل كلوي وسرطان.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الاحتلال أفرج عن أبو عاهور من سجن "عوفر"، بعد أن قررت محكمة إسرائيلية في وقت سابق من اليوم الإفراج عنه بكفالة مالية إثر تدهور حالته الصحية.

وأضاف أن أبو عاهور سينقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، لإجراء الفحوصات اللازمة له بعد تردي وضعه الصحي أثناء تواجده في سجون الاحتلال.

واعتقل أبو عاهور بتاريخ 23 يونيو/حزيران الماضي من منزله في بيت لحم، وعقدت له ثلاث جلسات خلال أسبوع للنظر في الإفراج عنه نظرا لحالته الصحية.

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