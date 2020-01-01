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حارس الوطني يرحل للدوري (الإسرائيلي)

الثلاثاء 14 يوليو 2020 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
حارس الوطني يرحل للدوري (الإسرائيلي)


القدس المحتلة / سما /

أعلن الحارس رامي حمادة انضمامه لصفوف اتحاد أبناء سخنين بالدوري (الإسرائيلي), عقب نهاية عقده مع هلال القدس الفلسطيني.

وأكد حمادة انضمامه لصفوف اتحاد أبناء سخنين, للعب معه في دوري الدرجة العليا, بعد صعود الفريق في ختام الموسم الحالي.

ويعدّ الحارس السابق لهلال القدس من الأفضل في فلسطين, ولعب أساسيا مع "الوطني" خلال السنوات الأخيرة, إلا أن رحيله للدوري (الإسرائيلي) يعني بشكل كبير نهاية مشواره مع المنتخب الأول.

يشار إلى أن حمادة يعتبر ثالث لاعبي "الوطني" الذين يعودون للدوري (الإسرائيلي) مؤخرا, بعد عبد الله جابر, وهيثم ذيب.

#رامي حمادة #هلال القدس #أبناء سخنين

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