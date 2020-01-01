هنية يفتتح مسبح السندباد النصف أولمبي

غزة / سما /

افتتح عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، مسبح مدينة السندباد النصف أولمبي، بحضور العديد من الشخصيات الرسمية والرياضية، يتقدمهم مازن النجار رئيس بلدية جباليا، وأمير المسحال رئيس اتحاد موظفي الوكالة، ومحمد جودة رئيس مجلس إدارة مدينة السندباد ، إضافة لممثلي الاتحادات والأندية الرياضية.

وقال هنية بأن افتتاح المسبح النصف أولمبي يشكل خطوة مهمة للعبة، حيث ستساهم تلك الخطوة في تطوير اللاعبين وصقلهم ليكونوا مؤهلين للمنافسات المحلية والدولية.

وأضاف هنية بأن تكلفة المسبح قاربت على (١٠٠) ألف دولار في إشارة واضحة لاهتمام إدارة مدينة السندباد بالرياضة بشكل عام والسباحة على وجه الخصوص.

بدوره اعتبر جودة بأن افتتاح المسبح سيشكل نقلة نوعية للسباحة في غزة، مؤكدا استعدادهم الكامل للتعاون مع اتحاد للسباحة لخدمة شبابنا الفلسطيني.

وقدم جودة شكره لجهود هنية في تطوير الرياضة في قطاع غزة، عبر دعمه المتواصل لمشاريع البنية التحتية الرياضية.

من جهته اكد النجار بأن بلدية جباليا قامت بتقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء المسبح، ايمانا منها بأهمية الرياضة لشبابنا، مشيدا بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة ممثلا بهنية والذي احدث نقلة نوعية على صعيد الرياضة في فلسطين