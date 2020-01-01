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كاتبة سعودية: الإسرائيليون "ناس حلوين" وزيارة "إسرائيل" حلم لكل الخليجيين

الأربعاء 08 يوليو 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتبة سعودية: الإسرائيليون "ناس حلوين" وزيارة "إسرائيل" حلم لكل الخليجيين


القدس المحتلة / سما /

مدحت كاتبة سعودية دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها ليست عدواً للعرب ولا للسعوديين، لافتة إلى أن إيران هي العدو الأول للعرب والسعودية.

وقالت الكاتبة السعودية سعاد الشمري، خلال مقابلة أجرتها مع قناة "كان" العبرية إن "إسرائيل ليست عدوا، لكن إيران هي العدو، ونتمنى تدشين تعاون اقتصادي وثقافي وتجاري اليوم قبل غد، بين السعودية وإسرائيل".

وأضافت: "إذا كانت إسرائيل تقف خلف التفجيرات التي استهدفت إيران فأنتم ناس حلوين، ما توقفوها"، على حد وصفها.

وسبق أن شاركت الكاتبة السعودية في لقاءات تطبيعية عدة عبر وسائل إعلام عبرية وهي الخطوة الذي حذا نحوها العديد من الكتاب والنشطاء السعوديين وسط رفض شعبي لها.

وسبق أن قالت الكاتبة السعودية: إن "زيارة إسرائيل من أحلام السعوديين والخليجيين، وإن السماح لنساء المملكة بالسفر دون الحاجة لموافقة ولي الأمر هو أمر مثير للسعادة، ويشبه تحرير العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية".

 وعن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قالت الكاتبة السعودية: إنه "رسول منقذ وهو قائد إصلاح ملهم للسعوديين".

وازدادت وتيرة موجات الدعوات للتطبيع بين دولة الاحتلال وعدد م الدول الخليجية مؤخراً، حيث قاد كتاب ونشطاء سعوديون هذه الدعوات في ظل حديث إسرائيلي عن انفتاح على عدد من الدول، كان آخرها الاتفاق على تعاون طبي بين دولة الاحتلال والإمارات العربية السعودية.

#اسرائيل #سعاد الشمري #السعودية #الخليج #الخليجيين

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