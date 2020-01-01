  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تسلم حزب الله رسالةً من هنية لـ "نصر الله" بشأن "الضم" وصفقة القرن..

الإثنين 06 يوليو 2020 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تسلم حزب الله رسالةً من هنية لـ "نصر الله" بشأن "الضم" وصفقة القرن..


بيروت / سما /

سلم ممثل حركة  حماس في لبنان  "أحمد عبد الهادي"، مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله النائب السابق "حسن حب الله"، رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  "إسماعيل هنية"، إلى الأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله"، حول قرار ضم الضفة الغربية وصفقة القرن، حيث أشار "هنية" في رسالته إلى الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية والمنطقة جراء هذه المخططات، داعياً إلى توحيد الصف والجهد للتصدي لهذه المخاطر.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من حركة حماس برئاسة "عبد الهادي"، لمسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله "حسن حب الله"، بحضور معاونه الشيخ "عطا الله حمود"، ونائب المسؤول السياسي للحركة "جهاد طه"، ومسؤول العلاقات الفلسطينية "مشهور عبد الحليم"، ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية "عبد المجيد العوض"، والمسؤول السياسي في بيروت "علي قاسم"، حيث ناقش الجانبان آخر الأوضاع في فلسطين والمنطقة، والوضع الفلسطيني في لبنان.

وأكد المجتمعون رفضهم لقرار الاحتلال بضم الضفة الغربية، معتبرين أن هذا القرار هو عدوان على الشعب الفلسطيني، يستلزم من الجميع الوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذا المخطط الخطير، مشددين على أن الشعب الفلسطيني قادر على التصدي لهذه المخططات، داعين الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرك العاجل للجم اعتداءات الاحتلال وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وعن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أشار ممثل الحركة إلى أنهم يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة، داعياً إلى ضرورة إقرار الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا في لبنان، كما طالب "عبد الهادي"، وكالة الأونروا إلى القيام بدورها وإطلاق خطة إغاثية عاجلة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

بدوره، أكد النائب "حب الله"، على دعم حزب الله للشعب الفلسطيني ومقاومته في التصدي للمشاريع التي تنتقص من حقوقه، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع لن يكتب لها النجاح بفضل مقاومة الشعب الفلسطيني ودعمه من قبل أحرار العالم. كما أكّد على بذل حزب الله جهوداً للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في لبنان، منوّهاً بالموقف والجهد الفلسطيني في تحييد الوجود الفلسطيني عن الدخول في التجاذبات اللبنانية الداخلية، وفي منع استخدام العنصر الفلسطيني مع طرف ضد اي طرف آخر.

#حماس #حزب الله #اسماعيل هنية #مخططات الضم #حسن نصر الله #ضم الضفة

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..

غانتس يكشف عن استراتيجية اسرائيل القادمة تجاه غزة...

جيش الاحتلال: جلسة امنية خلال الساعات القادمة لبحث اطلاق صواريخ من غزة

نتنياهو: “سأعمل لأنْ تبقى إسرائيل مائة عامٍ” ولم نعمر اكثر من 80 عاما قبل ذلك

مصادر غربية: فرقاطات تركية تدخل المياه الاقليمية التونسية بعد استهداف قاعدة الوطية الجوية

استمع: نشر آخر تسجيل صوتي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي لحظة اشتداد مرضها!

مصر تستعد للحرب وتتخذ خطوات عملية واّليات عاجلة لحفظ امنها القومي ..

الأخبار الرئيسية

توجيهي

قرارات مجلس الوزراء.. الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"

"سياسة “أبو علي” تلحق كارثة بالطرفين".. هآرتس: لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بليّ ذراع غزة بالقوة..!

نتنياهو: الموجة الثانية لـ"كورونا" بدأت ونتجه مجددا للاغلاق الكامل

الغربلي

رسميا.. هيئة الأسرى تعلن استـشـهاد الأسير سعدي الغرابلي من غزة داخل سجن "إيشل"

قمر

تل أبيب تتخوف من انكشاف الأسرار بعد قرار بيع صور أكثر وضوحا للاراضي الفلسطينية