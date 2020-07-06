قرارات مجلس الوزراء.. الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"

رام الله / سما /

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، أنه تقرر الإعلان عن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"، السبت المقبل، لافتا إلى أنه تم اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بتوفير التجهيزات الصحية لمحافظة الخليل لمواجهة جائحة (كورونا).



واعتمد مجلس الوزراء نموذج التعليم المدمج الذي يشمل التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد ووفق الاجراءات الصحية، وقرر تشكل لجنة وزارية لمساندة ودعم جهود وزارة التربية والتعليم للعودة للمدارس في ظل جائحة الكورونا.



ووافق مجلس الوزراء، على طلبات استجار مقار حكومية في حلحول ونابلس.

وفيما يلي ابرز قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم:

- اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بتوفير التجهيزات الصحية لمحافظة الخليل لمواجهة جائحة كورونا.

- اعتماد نموذج التعليم المدمج الذي يشمل التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد ووفق الاجراءات الصحية.

- تشكيل لجنة وزارية لمساندة ودعم جهود وزارة التربية والتعليم للعودة للمدارس في ظل جائحة الكورونا.

- الموافقة على طلبات استجار مقار حكومية في حلحول ونابلس.

- الإعلان عن نتائج التوجيهي يوم السبت المقبل