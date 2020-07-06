  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رسميا.. هيئة الأسرى تعلن استـشـهاد الأسير سعدي الغرابلي من غزة داخل سجن "إيشل"

الإثنين 06 يوليو 2020 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. هيئة الأسرى تعلن استـشـهاد الأسير سعدي الغرابلي من غزة داخل سجن "إيشل"


رام الله / سما /

اعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، عن استشهاد الأسير سعدي الغرابلي (75) عاما من سكان حي الشجاعية بقطاع غزة، في عيادة سجن الرملة، والمعتقل في سجون الاحتلال منذ 26 عاما.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير الغرابلي، أستشهد اليوم بعد صراع طويل مع المرض وتعمد إهمال الحالة الصحية له بشكل متعمد من قبل إدارة السجون الإسرائيلية والتي تنتهجها كوسيلة انتقامية بحق الأسرى المرضى.

ولفتت، الى أن الأسير الشهيد الغرابلي، اعتقل في العام 1994 وحكم الاحتلال عليه بالسجن مدى الحياة، وتعرّض للعزل الانفرادي لسنوات طويلة تعرض فيها لعدة أمراض كمرض السكري والضغط وضعف السمع والإبصار، وسرطان البروتستات.

وباستشهاد الأسير الغرابلي يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الى 223 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلية منذ العام 1967.

اقرا/ي ايضا: تضارب الانباء حول استشهاد الاسير الغرابلي من قطاع غزة في سجون الاحتلال الاسرائيلي



 

#هيئة الاسرى #استشهاد اسير #سجون الاحتلال #الاهمال الطبي #الأسير سعدي الغرابلي

الأكثر قراءة اليوم

هل دمر سلاح الجو المصري منظومات الدفاع الجوي التركي في ليبيا؟

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..

جيش الاحتلال: جلسة امنية خلال الساعات القادمة لبحث اطلاق صواريخ من غزة

رئيس "الشاباك" السابق: علينا التعلم من أخطائنا في غزة.. وخطة ترامب سلعة إسرائيلية كما أوسلو!

مصادر غربية: فرقاطات تركية تدخل المياه الاقليمية التونسية بعد استهداف قاعدة الوطية الجوية

استمع: نشر آخر تسجيل صوتي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي لحظة اشتداد مرضها!

الاحتلال يزعم: اطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة اتجاه مستوطنات الغلاف

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: الموجة الثانية لـ"كورونا" بدأت ونتجه مجددا للاغلاق الكامل

قمر

تل أبيب تتخوف من انكشاف الأسرار بعد قرار بيع صور أكثر وضوحا للاراضي الفلسطينية

end_of_israel-06.07.20.png-1-534x387

نتنياهو: “سأعمل لأنْ تبقى إسرائيل مائة عامٍ” ولم نعمر اكثر من 80 عاما قبل ذلك

غانتس يكشف عن استراتيجية اسرائيل القادمة تجاه غزة...

ضمن حملة التضليل: تل أبيب تزعم بان السعودية ومصر غير مهتمتين بالضم وبعثوا رسائل مطمئنة لإسرائيل