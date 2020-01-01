جيش الاحتلال: جلسة امنية خلال الساعات القادمة لبحث اطلاق صواريخ من غزة

القدس المحتلة / سما /

اعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأحد، عن عقد جلسة تقدير موقف أمنية خلال الساعات القادمة بعد إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة صوب البلدات الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي:"لن نوافق على إطلاق الصواريخ تجاه المدنيين، وسوف نجري جلسة تقدير موقف أمنية خلال الساعات القادمة".

وكنت وسائل اعلام عبرية، قد ذكرت أن صفارات الإنذار دوت مساء الأحد في البلدات الإسرائيلية شرق قطاع غزة للمرة الثانية خلال أقل من نصف ساعة. بعد اطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية بشكل متقطع.

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قال الصحفي، اليؤور ليفي: إن هذه هي المرة الأولى منذ شباط/ فبراير الماضي، التي يطلق فيها صواريخ من غزة نحو إسرائيل أكثر من مرة في نفس اليوم.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس مجلس (سدوت نيغف)، قوله: إننا "نرى ببالغ الخطورة عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من غزة، ونتوقع من القيادة السياسية، أن تأمر الجيش بالرد بقوة وحزم"، وفق تعبيره.





