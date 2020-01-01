وفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد معاناة مع فيروس كورونا

القاهرة / وكالات /

توفيت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 82 عاما، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تواجدت لمدة 43 يوما في العزل الصحي في محافظة الإسماعيلية، حسبما أعلنت ابنتها على حسابها بفيسبوك.

وقالت، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، أميرة مختار في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون ’مامي‘ في ذمة الله".

وكانت حالة الفنانة رجاء الجداوي تدهورت مؤخرا وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي داخل العناية المركزة بمستشفى العزل الصحي.

ولدت الجداوي في 6 سبتمبر 1938 بمحافظة الإسماعيلية، وهي ابنة اخت الراقصة تحية كاريوكا، وفازت الجداوي فى عام 1958 بلقب ملكة جمال القطر المصري، وبدأت طريقها للفن عبر عروض الأزياء.

وكانت صحة الممثلة تردت في الآونة الأخيرة، كما تضاربت الأنباء بشأن الحالة الصحية للجداوي، حيث ذكرت تقارير أنها دخلت في حالة غيبوبة، في أفادت تقارير أخرى بأنها لا تزال في حال الخطر وصحتها تدهورت بشكل كبير خلال الساعات الماضية.