وزير إسرائيلي: لهذا السبب.. لم يتم تنفيذ خطة الضم في موعدها المحدد..

القدس المحتلة / سما /

كشف وزير إسرائيلي يوم الأربعاء، السبب في عدم الشروع بتنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية في موعدها المحدد.

وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أوفير أوكينيس في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، إن عدم الشروع بعملية ضم أراض في الضفة الغربية يوم الأربعاء بسبب عدم التفاهم مع الإدارة الأمريكية.

وتوقع الوزير الإسرائيلي المقرب من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تبدأ عملية الضم، في وقت لاحق من شهر يوليو الجاري.

وأضاف: "بالنسبة لي فإن العملية كان من الممكن ان تبدأ اليوم، ولكن لا يوجد اتفاق كامل مع الإدارة. الأمريكية".

واوضح أوكينيس، أنه "لا يمكن تجاهل التنسيق مع الإدارة الأمريكية".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، أن النقاشات مع الأمريكيين بشأن فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية لا زالت مستمرة.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء أجرى نقاشًا مع رئيس مجلس الأمن القومي والقيادة الأمنية وذلك في إطار سلسلة من النقاشات أجريت حول الموضوع، وفي الأيام المقبلة ستجري نقاشات إضافية.

جاء ذلك، في الوقت الذي لوّح نتنياهو خلال الأسابيع الماضية بأن حكومته ستشرع بضم غور الأردن والمستوطنات الكبرى بالضفة الغربية، في الأول من يوليو الذي يصادف يوم الأربعاء، لكنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

يشار إلى ان وفدًا أمريكيًا برئاسة المبعوث الأمريكي آفي بركوفيتش، قد أجرى خلال اليومين الماضيين محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين وغادر يوم الأربعاء، دون الإعلان عن نتائج الزيارة.

وقال نتنياهو يوم الثلاثاء "تحدثت مع آفي بركوفيتش ومع السفير الأمريكي في الكيان ديفيد فريدمان وأفراد وفدهم عن مسألة السيادة (الضم)، التي تعمل على بسطها هذه الأيام، والتي سنواصل العمل على إنجازها خلال الأيام المقبلة".