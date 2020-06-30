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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

الأربعاء 01 يوليو 2020 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة


رام الله / سما /

 شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، حملة دهم واعتقال في العديد من محافظات الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت مدينة نابلس وعدة بلدات حولها، واعتقلت الاسير المحرر يزن الزاغه من منطقة الطور، والشاب منصور بشار منصور من شارع المي بنابلس، والشاب حربي داود من منطقة المقبرة الغربية والشاب صائل تحسين حسين الصيفي من بلدة تل غربي نابلس.

وفي محافظة رام الله اقتحمت دوريات الاحتلال عدة أحياء منها شملت بطن الهوى حيث جرى اعتقال حنين نصار زوجة الاسير رامي فضايل وحي الطيرة إضافة إلى مخيم الجلزون، وتم منه اعتقال مهدي ناصر صمادعة.

وتعرضت بلدتي كفر الديك واسكاكا لاقتحام دوريات الاحتلال وتفتيش عدة منازل في اسكاكا، كما سجلت عمليات دهم في طولكرم والخليل واغلاق لحاجزي قلنديا والكونتينر .

#اعتقال #الضفة #الاحتلال

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