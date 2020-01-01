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عقب لقائه مبعوث ترامب.. نتنياهو يؤكد استمرار دفع تنفيذ خطة الضم في الموعد المحدد

الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقب لقائه مبعوث ترامب.. نتنياهو يؤكد استمرار دفع تنفيذ خطة الضم في الموعد المحدد


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه مستمر بالعمل على دفع تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية في الموعد المحدد.
 
جاءت أقوال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه الوفد الأمريكي بقيادة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط "آفي بيركوفيتش" والسفير الأميركي في إسرائيل "ديفيد فريدمان".
 
وحضر الاجتماع كل من رئيس الكنيست ياريف ليفين، ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، ومدير عام ديوان رئيس الوزراء رونين بيرتس، ويغادر بيرفوكفيتش إسرائيل مباشرة الى البيت الأبيض.
وكان الوفد الأمريكي التقى في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية غابي أشكنازي؛ والتقى أمس وزير الجيش بيني غانتس.  

ووصل الوفد الأمريكي إلى إسرائيل، الجمعة، بعد اختتام مشاورات أمريكية داخلية، حول خطط إسرائيل للضم، دون التوصل إلى قرار نهائي.

وكان نتنياهو قد أعلن، سابقًا أن الحكومة سوف تبدأ في إجراءات ضم مستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وفي ذات السياق، قالت مراسلة موقع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، جيلي كوهين، إنه من المرجح أن يكون غدًا إعلان عن بدء عملية الضم، ولكن بدون خطوات ملموسة على أرض الواقع، لأن الأمر معقد ويحتاج مزيد من الوقت للتطبيق.

#نتنياهو #اسرائيل #الوفد الامريكي #مخططات الضم #الضفة الغربية #آفي بيركوفيتش

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