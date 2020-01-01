نتنياهو يعرب عن استعداده للتفاوض مع الفلسطينيين لايجاد حل وسط

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان فرض السيادة الإسرائيلية لن تسيئ الى السلام بل تدفع به قدما.

وفي خطاب فيديو مسجل بعث به الى "جمعية مسيحيين موحدين من اجل إسرائيل"، دعا الفلسطينيين الى التحدث مع إسرائيل على أساس حل وسط تأريخي، واكد استعداده لذلك مشددا على انه مقتنع انه يمكن بناء مستقبل من السلام والتصالح.

وأشاد نتنياهو بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قائلا إنّ "صفقة القرن" وضعت حدًا "لسراب (حل) الدولتين. وبدلا عن ذلك، تدعو إلى حلّ دولتين واقعي فيه لإسرائيل وحدها المسؤوليّة الكاملة عن أمنها".