  1. الرئيسية
  2. مقالات

طلال أبو غزالة يخص فلسطين بحديث..يوسف عبدالله محمود

الثلاثاء 23 يونيو 2020 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
طلال أبو غزالة يخص فلسطين بحديث..يوسف عبدالله محمود


فلسطين أرضي وروحي وَعِرْضِي أموتُ لفرضي ويحيا الوطن

حين يتحدث طلال أبو غزالة، على كل فلسطيني داخل فلسطين أو خارجها أن ينحني إجلالاً لصاحب هذه القامة الوطنية العملاقة لأن حديثه يخاطب الوعي الإنساني.

قبل أيام اسمتعت إلى حديث مستفيض له عبر محطة RT، كان حديثه موضوعياً يردّ فيه على تخرّصات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن لإسرائيل تاريخاً في فلسطين يرجع إلى ألفي سنة وحتى العام 1948.

تساءَل أبو غزالة: أَرِني أية وثيقة تثبت ذلك ولماذا تركتم هذه الأرض!

استخف ابن يافا المحتلة بمقولة السلطة: نحن نتفاوض مع اليهود من أجل السلام.

كيف يتم التفاوض مع محتل احتل أرضك!

كل عمليات التفاوض مرفوضة في رأيه لأنه محتل أرضاً لا يملكها.

وفي نقده لصفقة القرن تساءَل الرجل وهو يشير إلى الرئيس الأمريكي ترمب: كيف يسمح لنفسه أن يعطي من لا يملك أرضاً لمن لا يستحق!

انتقد طلال أبو غزالة الخطأ الاستراتيجي الذي وقع فيه المرحوم ياسر عرفات حين أصرّ الجانب الإسرائيلي المفاوض في أوسلو على تسمية "السلطة" بالفلسطينية دون وصفها بـ"الوطنية". انتقد تساهل المرحوم (أبو عمار) حين قبل بهذه التسمية المنقوصة، لأن صفة "السلطة الفلسطينية الوطنية" تمنح الفلسطينيين حق الأرض وهذا ما ترفضه اسرائيل المحتلة.

ابن يافا المحتلة تحدث عن النبوغ الفلسطيني والأعداد الكبيرة ممن حقّقوا إنجازات علمية خدمت الحضارة الإنسانية من عمالقة في الطب والهندسة وشتى المجالات العلمية الأخرى.

هذا الوطني البارّ تسكنه فلسطين، مفتاح بيتهم في مدينة يافا المحتلة يحتفظ به مُعلقاً أعلى مكتبه. متفائل بعودة هذا الشعب إلى أرضه السليبة طال الزمان أم قصر.

هو يثق بقدرات هذا الشعب وإصراره على العودة إلى أرض أجداده. هو ليس ضد التعايش مع اليهود الذين كانوا يسكنون فلسطين إبان الانتداب البريطاني عليها وليس عُنصرياً بالمطلق. لكنه ضد الاحتلال البربري وطرد وتهجيز الفلسطينيين من أرض آبائهم وأجدادهم. ما حدث في الماضي – كما يرى أبو غزالة – من تهجير قَسْري لن يتكرّر. وهنا يستذكر امرأةً فلسطينية عجوزاً هدم الاحتلال بيتها ورفضت الجلاء عنه مُتشبّثةً بحجر من حجارة البيت جلست عليه مُبديةً إصراراً منقطع النظير. تذكّرتُ حينها مشهداً مماثلاً لحاج من قباطية يدعى عبد الرحمن نزال – رحمه الله – حين أراد أفراد العصابات الإسرائيلية هدم بيته بحجة أنه يُؤوي الفدائيين. وإزاء رفضه جَرّوه إلى خارج البيت وداسوا على عنقه ليستسلم، لكنه أبى وهو يقول لهم: لن تهدموه إلاّ على جثّتي!. أيّ انتماء للأرض يفوق هذا الانتماء!

هذه نماذج من بطولات هذا الشعب الذي يأبى أن يكرّر مأساة 1948 بتمسك دياره ولو قَسْرياً.

شعب يؤثر الموت على أرضه دون أن يغادرها. طلال أبو غزالة عاشق لفلسطين. لا تغيب لحظةً عن ذاكرته. ملاعب طفولته فيها. حنينه إلى هذه الملاعب لا يعدله حنين. لسان حاله يقول دوماً "لا شيء يعدل حبّ الوطن".

ساحل فلسطين الوضّاء يضاعف من هذا الحنين.

طلال أبو غزالة تحية من الأعماق.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية تكشف مواقف مصر والأردن بعد الضم

شاهد: الآلاف من أبناء شعبنا يشاركون في المهرجان الوطني في أريحا رفضا لخطة الضم

إثيوبيا تُعلن اكتمال 74% من سدّ النهضة ودعوة مصرية مشروطة لاستئناف الحوار "فورا"

"مرفق الرابط".. الأونروا بغزة تعلن عن مكان وتاريخ انعقاد امتحان وظيفة معلم..

الرئاسة: نخطو خطوات هامة لإفشال مشاريع الضم وخطط ترمب وخرائطه

اقتصاد غزة توضح أسباب السماح بإدخال الملابس المستخدمة "البالة"

عريقات: ائتلاف من 192 دولة ضد قرار اسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

الأخبار الرئيسية

تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل يرفع حصيلة اليوم إلى 167

العمادي

العمادي : صرف المنحة القطرية لغزة مطلع الاسبوع القادم

unnamed (1)

بيت لحم : استشهاد مواطن برصاص الاحتلال

صحة غزة: التجربة الناجحة في مواجهة كورونا تعود لإجراءات لا مثيل لها بالعالم

ركن

أبو ركن يزعم : السلطة رفضت طلبنا بتخفيف العقوبات على غزة