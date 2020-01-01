وزيرة الصحة: تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين.

وأوضحت كيلة في بيان، أن 74 إصابة سُجلت في محافظة الخليل (30 مدينة الخليل- 31 دورا، 4 الظاهرية، 2 السموع، 1 الرماضين، 6 بيت عوا).

وأشارت إلى أن 11 إصابة سُجلت في العاصمة القدس، فيما سُجل 15 حالة تعافٍ في المدينة، وبذلك ترتفع حالات التعافي إلى 616 حالة في فلسطين.

كما أعلنت الوزيرة عن تسجيل إصابة واحدة في محافظة رام الله والبيرة، وإصابة واحدة في نابلس، وإصابة واحدة في طولكرم، وكان محافظ محافظة طولكرم، أعلن في وقت سابق من صباح اليوم، عن إصابة طالب عائد من مصر بالفيروس.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ ظهور الوباء إلى 1284، وارتفاع حالات الوفاة إلى 5 حالات، فيما وصل عدد الحالات النشطة بالفيروس إلى 663.