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الإعلان عن موعد عرض مسلسل "الهيبة"

السبت 20 يونيو 2020 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن موعد عرض مسلسل "الهيبة"


وكالات / سما /

تم الاعلان رسميا عن انتهاء تصوير الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة"، بعد مشوارٍ طويل امتد لـ 6 أشهر تقريباً، واجه خلالها العمل أزمة كورونا، التي حالت دون عرضه في رمضان الفائت.

ونشر المنتج اللبناني صادق الصباح تغريدةٍ عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، شكرفيها فريق العمل "وعلى رأسهم بطل السلسلة (الجبل) تيم حسن، والمخرج سامر البرقاوي شركاء الإنجاز منذ سنين" بحسب تعبيره، وأعلن أن موعد العرض سيكون خلال شهر رمضان 2021، على عدة قنواتٍ عربية.

وأدت صعوبة المشاهد الأخيرة، إلى تأجيل الممثل اللبناني عادل كرم برنامجه على إحدى القنوات اللبنانية، الأسبوع الماضي، حيث أفقده التعب صوته مؤقتاً، بحسب ما أظهر فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

واختتم التصوير بمعركة سُمع صوت صداها بعيداً في بلدة حمانا-قضاء بعبدا الواقعة في محافظة جبل لبنان، ما يشير إلى أنّ تشويقاً كبيراً سينتظر المشاهدين في نهاية سلسلة "الهيبة" التلفزيونية، التي حققت نجاحاً كبيراً في العالم العربي خلال السنوات الأخيرة، بحسب ماكتبه رواد التواصل الاجتماعي، وأكدته بعض وسائل الإعلام الفنية.

#مسلسل الهيبة #تيم حسن

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