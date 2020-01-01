عباس زكي: الرئيس ارسل رسالة للفصائل لانجاز المصالحة.. وأبو مازن مستعد للقاء ترامب بشرط..!

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، ان الرئيس محمود عباس قد ارسل برسالة الى كافة الفصائل الفلسطينية، وبضمنها حركتي حماس والجهاد، لانجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية لانها شرط الانتصار على الاحتلال، وحركة فتح بانتظار رد الفصائل.

وقال زكي، مخاطبا حركتي حماس والجهاد الاسلامي: نقول لاخوتنا في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لقد حانت ساعة الحقيقة، طالبتمونا بوقف التنسيق الامني مع امريكيا وإسرائيل، واوقفاه، ونحن ننتظر ردكم".

وأكد زكي، خلال كلمة له امام الجماهير التي شاركت في مسيرة واعتصام على دوار ابن رشد وسط الخليل، دعت لها حركة فتح رفضا لقرار الضم الاستيطاني الاسرائيلي ودعما للقيادة الفلسطينية.

وأكد على ان الشعب الفلسطيني هو الاقوى على حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية، مشيرا الى الرفض الفلسطيني لأية مفاوضات تدور من خلف ظهره حول الوصاية على المقدسات الاسلامية في القدس.

وقال:" نحن الاوصياء على مقدساتنا، نحو الاقوى في معادلة الصراع مع الاحتلال".

وجدد زكي، رفض القيادة الفلسطينية لقرار الضم الاستيطاني الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية.

واشار زكي، الى استعداد الرئيس محمود عباس لملاقاة الرئيس الأمريكي، بشرط الغاء صفقة القرن، وان يوقف دعمه لدولة الاحتلال ومنع ضم الاراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال.

وشدد على ان ابناء الشعب الفلسطيني سيعاقبون بشدة -الطابور الخامس- الذين لا زالوا يتواصلون مع الاحتلال وجهات مشبوهة، وطالبها بالكف عن العبث لان عاقبتهم ستكون وخيمة.

واضاف:" خلال الايام القادمة سترون تغيرا ملحوظا في المقاومة والنهج وفي المؤسسات والافراد، وسنقطع امعاء دولة الابرتهايد بالمقاومة الشعبية السلمية".

وقال": اذا قررنا المواجهة سنجعل كل المستوطنيين يختبئون في الجحور، ولن يشعر المستوطنون بالامان".

وكانت المسيرة التي دعا اليها اقليم وسط الخليل في حركة فتح، قد انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد الحسين في شارع عين سارة بالخليل باتجاه دوار ابن رشد، وردد المشاركون في المسيرة الهتافات الوطنية الرافضة للضم، والصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني.