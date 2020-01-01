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لن نتحول لشرطي إسرائيلي في المناطق الفلسطينية

الهباش لقناة كان: ضم الضفة سيؤدي لموجة عنف غير مسبوقة.. أمامنا وأمامكم ثلاثة خيارات!!

الأربعاء 03 يونيو 2020 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش لقناة كان: ضم الضفة سيؤدي لموجة عنف غير مسبوقة.. أمامنا وأمامكم ثلاثة خيارات!!


ترجمة محمد أبوعلان دراغمة

أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن قيام (إسرائيل) بعملية الضم سيؤدي لموجة عنف غير مسبوقة". وفق قناة كان الاسرائيلية.

ونقل جال بيرغر، الصحفي الإسرائيلي المختص في الشؤون العربية في قناة كان الإسرائيلية،عن الهباش قوله: إن " أجهزة الأمن الفلسطينية لن تعمل على منع المواجهة بين الفلسطينيين و(إسرائيل)، هذا الأمر خارج عن سيطرتنا، ولن نتحول لشرطي إسرائيلي في المناطق الفلسطينية".

وأضاف الهباش:" أنتم لا تعلمون كم هي حالة الغليان في الشارع الفلسطيني، كل بيت، كل شاب، كل فتاه، يمكن أن يتحولوا لبرميل بارود إن نفذت إسرائيل الضم، عندما يفقد الانسان الأمل بالسلام والعدالة سيتحول لقنبلة، نتنياهو يدفع بالمنطقة نحو الانفجار، ولحرب حقيقية، كل أعمال العنف التي وقعت منذ عام 1917 حتى يومنا هذا ستكون شيئًا بسيطًا ومزحة مقارنة بما سيحدث بعد الضم".

وبحسب الصحفي الاسرائيلي، قال الهباش:"نحن لا نهدد، بل هذا هو الواقع، نتنياهو بهذا القرار يفتح كل أبواب العنف، عليكم توقع كل شيء، المنطقة ستشهد حالة عنف غير مسبوقة، وإسرائيل تتحمل مسؤولية النتائج، على الجانب الإسرائيلي أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأمن، والصحة والتعليم ودفع الرواتب".

وختم الهباش أقواله:" أمامنا وأمامكم ثلاثة خيارات، دولتين وفق حدود العام 67، والقدس العاصمة الفلسطينية، دولة واحدة ديموقراطية مع حقوق متساوية لكل مواطنيها، أو نار تحرق الجميع".

#محمود الهباش #اسرائيل #مخططات الضم #الضفة الغربية #مواجهات #قوات الاحتلال #السلطة الفلسطينية #الاجهزة الامنية

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