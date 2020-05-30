واللا: الحملة ضد صفحة المنسق عدوانية ومثيرة للقلق وتعمق الصدع مع السلطة الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

قال امير بوخبوط المحلل العسكري لموقع "واللا" العبري يوم السبت، إن الحملة للفلسطينية ضد صفحة الفيسبوك التابعة لمنسق انشطة الحكومة في المناطق، عدوانية ومثيرة للقلق.

وأضاف بوخبوط في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "هناك علامة أخرى على وجود صدع يتسع مع السلطة الفلسطينية في ضوء نية تنفيذ الضم، مشيرا إلى أن من يقود الحملة، ضد صفحة المنسق هم نشطاء من حركة فتح.

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وكان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد اطلقوا، أمس الجمعة، حملة لإلغاء متابعة صفحة "المنسق" التابعة لمخابرات الاحتلال، وذلك تحت وسم #يا عندي يا عند المنسق.

ويتناقل النشطاء نص الحملة على حساباتهم "بعد أن زاد عدد معجبي صفحة مخابرات الاحتلال المسماة المنسق عن ٦٠٠ الف معجب.. فإنني اضعك صديقي/صديقتي لتختار، إما إلغاء إعجابك بصفحة المنسق أو أن تلغي نفسك من قائمة اصدقائي".

وقد تفاعل الآلاف مع هذه الحملة الالتكرونية.

وأفاد متابعون بانخفاض كبير لعدد المتابعين من على صفحة "المنسق" والذي يعتبر عضواً في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي.



ولوحظ منذ أمس زيادة في عدد الإعلانات الممولة التي نشرتها وحدة المنسق من أجل جلب متابعين ومعجبين جدد للصفحة، بعد قيام آلاف المتابعين بمقاطعتها.



ووحدة المنسق هي وحدة تتبع لوزارة الجيش، ورئيسها هو عضو في هيئة الأركان الإسرائيلية، وتهدف إلى تطبيق سياسة الحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة.