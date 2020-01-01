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"يا عندي يا عند المنسق".. حملة لإلغاء متابعة صفحة المنسق والآلاف يتفاعلون

السبت 30 مايو 2020 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يا عندي يا عند المنسق".. حملة لإلغاء متابعة صفحة المنسق والآلاف يتفاعلون


القدس المحتلة / سما /

 أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس الجمعة، حملة لإلغاء متابعة صفحة "المنسق" التابعة لمخابرات الاحتلال، وذلك تحت وسم #يا عندي يا عند المنسق.

ويتناقل النشطاء نص الحملة على حساباتهم "بعد أن زاد عدد معجبي صفحة مخابرات الاحتلال المسماة المنسق عن ٦٠٠ الف معجب.. فإنني اضعك صديقي/صديقتي لتختار، إما إلغاء إعجابك بصفحة المنسق أو أن تلغي نفسك من قائمة اصدقائي".

وقد تفاعل الآلاف مع هذه الحملة الالتكرونية.

وأفاد متابعون بانخفاض كبير لعدد المتابعين من على صفحة "المنسق" والذي يعتبر عضواً في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي.
 
ولوحظ منذ أمس زيادة في عدد الإعلانات الممولة التي نشرتها وحدة المنسق من أجل جلب متابعين ومعجبين جدد للصفحة، بعد قيام آلاف المتابعين بمقاطعتها.
 
ووحدة المنسق هي وحدة تتبع لوزارة الجيش، ورئيسها هو عضو في هيئة الأركان الإسرائيلية، وتهدف إلى تطبيق سياسة الحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

#المنسق الاسرائيلي #نشطاء #فيسبوك

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