علامات عدم ثقة الزوج بزوجته

وكالات / سما /

لعل سر السعادة الزوجية يكمن في إنشاء علاقة تتسم بالشعور بالأمان والثقة مدى الحياة، إذ إن العلاقات التي تفتقر للثقة يصعب أن تصل إلى الازدهار والسعادة الزوجية، كما أن انعدام الثقة سيؤدي بالعلاقة الزوجية للتدهور حتماً. يقول الدكتور مدحت عبدالهادي خبير العلاقات الزوجية ورغم المحاولات العديدة من كلا الزوجين لتجنب ما يؤثر على علاقتهما الزوجية ولكن الوقوع بالمشكلات أمر لا بدّ منه في الكثير من الأحيان وقد تحدث هذه المشاكل لأسباب مختلفة ومتعددة، منها عدم القدرة على التفاهم بين الزوجين أو الاتفاق على بعض الآراء، ومنها عدم الثقة.

علامات فقدان الثقة بين الزوجين

الكذب

حيث يعتبر الكذب المتكرر من أحد الزوجين على الطرف الآخر، حتى إن كانت تفاصيل غير هامة، من أسباب فقدان الثقة بين الزوجين لأنه به إخفاء للحقيقة، مما يؤثر على الطرف الآخر ويزيد من شعوره بالقلق والشك.



الاضطرابات النفسية

وهي أن يعاني أحد الزوجين من مشاكل نفسية تجعله يفقد ثقته بالآخرين دون وجود سبب.



الغيرة الزائدة

وهي من المشكلات الشائعة بين الازواج، والتي تؤثر بشكل كبير في ثقة كل منهما بالآخر وتصبح محل النزاعات بين الطرفين بشكل مستمر.

عدم الحوار

يساعد الحوار القائم بين الطرفين على تبادل الآراء دون التعصب والغضب في تقوية الثقة، على عكس عدم الحوار الذي يُشعر الزوجين بعدم الثقة ويزرع مشاعر الشك بشكل مستمر بينهما.



نصائح لكسب الثقة لدى الزوجين



- اعتراف الطرف كثير الشك أو الكذب بأخطائه بشكل دائم للطرف الآخر، فإن هذا يعيد إصلاح العلاقة من جديد، بالإضافة إلى تجنب الأخطاء التي تؤثر على الثقة والتزام الصدق والصراحة في كافة الأمور.



- الحوار بين الطرفين لمعرفة أسباب المشكلة وطرق الحل وكيفية تجنبها في وقت لاحق، ولكن بشرط أن يكون هدف الحوار إصلاح العلاقة وليس توجيه المزيد من الاتهامات.



- أن يتحلى الطرف المخطئ بالصبر وأن يتحمل نتائج هذه الأخطاء مع مراعاة الطرف الآخر، وإعطاء مساحة وخصوصية من كل طرف للآخر دون التدخل فيها، وفي ذلك إثبات على الثقة المتبادلة بين الطرفين.



- احترام الزواج وتحمّل المسؤولية الكاملة تجاه الطرف الآخر، والإبتعاد عن كل ما يؤثر على استمرار الثقة وتجنب إخفاء الأسرار وإن كانت غير مهمة لأن أخبار الشريك بالأسرار يعني وجود ثقة متبادلة بينهما.