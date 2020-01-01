  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ماركو أسينسيو يتعافى بشكل تام من إصابته

الخميس 28 مايو 2020 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماركو أسينسيو يتعافى بشكل تام من إصابته


وكالات / سما /

تعافى النجم الإسباني ماركو أسينسيو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني من إصابته بشكل تام حسبما أوردت صحيفة آس الإسبانية اليوم الأربعاء.

و تسبب توقف الكرة الإسبانية بسبب وباء كورونا ” كوفيد – 19 ” في جلب خبر سار للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال، بشأن أسينسيو.

و نجح اللاعب الإسباني الدولي في استغلال فترة التوقف للتعافي من الإصابة الخطيرة التي لحقت به في يوليو الماضي في مباراة مانشستر يونايتد الودية ، في ركبته اليسرى ليعود في الوقت المناسب لإكمال ما تبقى من الموسم مع زيدان و كتيبته.

و سيكون أسينسيو أحد خيارات زيدان في المباريات المتبقية من الموسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خاصةً مع وجود قانون الخمس تبديلات الجديد.

و خضع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً لعملية جراحية بعد تهتك أربطة ركبته و تعافى بشكل تام وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات من جديد.

و قال أسينسيو في تصريحات لتلفزيون ريال مدريد الرسمي ” الانتظار كان طويل للغاية، كان يتوجب عليّ الصبر لتخطي هذه الفترة، لقد كنت حزيناً للغياب عن المران مع بقية زملائي لكني الآن في حالة جيدة بدنياً”.

#ماركو أسينسيو #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

عملية إسرائيلية في محاولة لإنقاذ نجوى قدح الدم مهندسة العلاقات السودانية الإسرائيلية

"الأونروا" تنشر رابط فحص شهادات طلبة مدارسها لعام 2020

لفظ أنفاسه الأخيرة تحت قدم شرطي... مشهد يهز الرأي العام الأمريكي.. فيديو

قناة عبرية: إسرائيل ستتخلى عن 30 بالمائة من المنطقة "ج" بالضفة.. وهذا ما تريده ادارة ترامب!

فلسطين توضح حقيقة تلقيها طلباً من "الجنائية الدولية" بشأن إعلان الرئيس حل الاتفاقيات مع اسرائيل..

"منظمة التحرير" تعلن انفكاكها وإلغاء الاتفاقيات مع دولة الاحتلال...

للمرة الأولى.. حزب الله يكشف عن تدريبات نوعية

الأخبار الرئيسية

34826

لعبة الحرب .. سيناريوهات اسرائيلية استعدادا للتصعيد بعد الضم

نتنياهو يكشف عن رؤيته لتفاصيل تطبيق السيادة على الأراضي الفلسطينية

معاريف: لم يُطلب من الجيش الإسرائيلي الاستعداد للضم والتنسيق مع الجيش الأردني ما يزال قائمًا

860x484 (3)

هآرتس: قلق أميركي - إسرائيلي من معارضة المستوطنين لـ "الضم" وفق خطة ترامب

غانتس

زعيم حزب ميرتس يهاجم غانتس: تطبيق السيادة على الضفة كارثة سياسية وأمنية