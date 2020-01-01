ماركو أسينسيو يتعافى بشكل تام من إصابته

وكالات / سما /

تعافى النجم الإسباني ماركو أسينسيو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني من إصابته بشكل تام حسبما أوردت صحيفة آس الإسبانية اليوم الأربعاء.

و تسبب توقف الكرة الإسبانية بسبب وباء كورونا ” كوفيد – 19 ” في جلب خبر سار للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال، بشأن أسينسيو.

و نجح اللاعب الإسباني الدولي في استغلال فترة التوقف للتعافي من الإصابة الخطيرة التي لحقت به في يوليو الماضي في مباراة مانشستر يونايتد الودية ، في ركبته اليسرى ليعود في الوقت المناسب لإكمال ما تبقى من الموسم مع زيدان و كتيبته.

و سيكون أسينسيو أحد خيارات زيدان في المباريات المتبقية من الموسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خاصةً مع وجود قانون الخمس تبديلات الجديد.

و خضع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً لعملية جراحية بعد تهتك أربطة ركبته و تعافى بشكل تام وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات من جديد.

و قال أسينسيو في تصريحات لتلفزيون ريال مدريد الرسمي ” الانتظار كان طويل للغاية، كان يتوجب عليّ الصبر لتخطي هذه الفترة، لقد كنت حزيناً للغياب عن المران مع بقية زملائي لكني الآن في حالة جيدة بدنياً”.