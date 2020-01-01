مصنع ألبسة إسرائيلي في الأردن ينتهك حقوق العمال

وكالات

قال مركز "إمباكت" الدولي لسياسات حقوق الإنسان، إن مصنعا إسرائيليا على الأراضي الأردنية، ينتهك بشكل متكرر حقوق العاملين فيه، خصوصا مع تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال المركز الذي مقره العاصمة البريطانية لندن، إنه علم بشكاوى من عمال يعملون في "هلبشات موشي" للملابس، والواقع في مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد، بشأن التهرب من دفع الرواتب، وإجبارهم على العمل في ظروف غير صحية.



ولفتت إلى أن عشرات العمال، وهم من جنسيات بنغالية وهندية، اشتكوا من عدم تلقي رواتبهم منذ بداية العام الجاري.



وأكد بيان المركز أن إدارة المصنع تحتجز جوازات سفر الموظفين لديها، في انتهاك واضح لحقوق العمال في التنقل والحركة، ويعد شكلا من أشكال "العبودية".



ويعمل المصنع ضمن اتفاقية "الكويز" الموقعة بين إسرائيل والأردن، وتقضي بإعفاء منتجات معفاة من الضرائب والرسوم بشرط احتوائها على مكونات من إسرائيل.



ودعا المركز السلطات الأردنية إلى مراقبة سير العمل في المصنع، وفاء بالتزاماتها تجاه المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.