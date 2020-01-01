الصحة بغزة: إمكانية ظهور إصابات بـ"كورونا" داخل القطاع تظل قائمة رغم كافة التدابير الاحترازية

غزة / سما /

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، إن امكانية ظهور حالات مصابة بفيروس "كورونا" داخل قطاع غزة تظل قائمة حتى مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

وأوضحت الصحة في بيان لها، أن خطر فيروس "كورونا" سيبقى حاضرا وبقوة ما لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج أو طرأ تغير على سلوك الفيروس.

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وأهابت الوزارة بكافة المواطنين عدم التواجد في أماكن التجمعات وأماكن الزحام وعدم التحرك الا إذا دعت الضرورة ووفق إجراءات السلامة.

وكانت الصحة بغزة أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، عند تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في القطاع.

وأوضحت أن الإصابات الثلاث من بين المحجورين داخل الحجر الصحي والعائدين عبر معبر رفح البري مؤخراً، مشيرةً إلى أن الإصابات جاءت لسيدة سبعينية وشاب أربعيني والثالثة لشاب يبلغ من العمر 19 عاماً.

وبذلك العدد، يصبح إجمالي الحالات المسجلة بوباء "كوفيد-19" 23 حالة منذ مارس الماضي، في حين تعافي منها 16 حالة ولازالت 7 حالات مصابة تحت العلاج بمستشفى العزل.