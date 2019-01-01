  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عقبات وألغام تعترض طريق الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتهدد عملها.. ابرزها الضم وتطبيق السيادة

الثلاثاء 19 مايو 2020 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقبات وألغام تعترض طريق الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتهدد عملها.. ابرزها الضم وتطبيق السيادة


القدس المحتلة / سما /

تطرق الكاتب الإسرائيلي يارون أبرهام، إلى العقبات التي تواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي ستؤدي إلى إنهاء عملها في وقت أقرب مما هو متوقع.
 
وقال أبرهام، في مقال له على موقع القناة 12 العبرية، إن أزمة فيروس كورونا، وخطة ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية، والمحاكمة الوشيكة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تشكل ألغامًا تعترض طريق الحكومة ونقاط ضعف تهددها، وهي كالتالي:
 
اللغم الأول: الضم وتطبيق السيادة
إدارة ترامب كانت قد أبدت تحفظاتها على عملية الضم، والأردن يهدد بأن ذلك سيؤثر على اتفاقية السلام. لكن نتنياهو إذا كان يريد أن يقطع كل الطريق تجاه الضم يمكنه فقط فعل ذلك من خلال عرض القضية للتصويت في الحكومة والكنيست. يبدو أن هذا هو أول شيء يمكن أن يسبب صدامًا بينه وبين غانتس وأشكنازي.
 
اللغم الثاني: الميزانية
كما هو الحال مع أي حكومة، فإن أحد الألغام الرئيسية أمام الحكومة القادمة هي الميزانية. لكن هذه المرة الحديث يدور عن لغم حقيقي، بالنظر إلى الآثار المترتبة على مكافحة فيروس كورونا والحاجة إلى خفض ميزانيات الوزارات لتغطية العجز. على سبيل المثال، كيف سيستجيب غانتس لمطلب محتمل من وزير المالية الإسرائيلي المنتظر كاتس بخفض ميزانية الجيش، أو على الأقل عدم إضافة المليارات لها كما يحدث كل عام وعام؟.
 
اللغم الثالث: الموقف من المنظومة القضائية
هذا اللغم سيرافق الحكومة طوال هذه الفترة، وخاصة في الفترة القريبة على خلفية محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو، والتي من المتوقع أن تبدأ في نهاية الشهر. والسؤال الذي يجب طرحه هو ماذا سيكون موقف الحكومة من المنظومة القضائية، وماذا سيفعلون، على سبيل المثال، في حزب كاحول لفان عندما يهاجمون في الليكود ماندلبليت أو المحاكم؟ والسؤال صحيح ليس فقط بالنسبة للتصريحات، ولكن أيضًا للقرارات - كيف سيتم التوصل إلى اتفاقات بشأن تعيين مدعٍ عام أو تعيين مستشار قانوني للحكومة من المفترض أن يتم في فبراير 2021؟.
 
اللغم الرابع: شكل عمل الحكومة
كل الآلية التي ستعمل عليها الحكومة قد تؤدي إلى الشلل. أي تشريع سيكون فقط بالتوافق، ويجب على الائتلاف بأكمله معارضة أي مشروع قانون لم يتم تمريره من قبل اقتراح اللجنة الوزارية للتشريعات. فقط تخيل أن يصوت حزب كاحول لفان ضد مشاريع القوانين لصالح مجتمع المثليين الذي سيطرحه حزب ييش عتيد، أو أن يصوت حزب الليكود ضد مشاريع القوانين لصالح الاستيطان التي يقترحونها في حزب يمينا.
 
اللغم الخامس : التناوب
وهذا هو أكبر لغم سيواجه الحكومة القادمة. إذا، على سبيل المثال، هل ستتدخل المحكمة العليا في قضية رئيس الوزراء البديل، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ستتدخل ومتى ستبت في الأمر. وإذا تدخلت في العام المقبل وقررت إلغاء هذا التعريف، فستجري انتخابات أخرى، وكل ذلك بافتراض أن التناوب قد تم بالفعل. علينا أن نتذكر أن هناك أشخاصًا في المنظومة السياسية لا يزالون يشكون في ذلك.

#اسرائيل #غانتس #نتنياهو #الحكومة الاسرائيلية #مخططات الضم #عقبات

الأكثر قراءة اليوم

خلفان: تحرير فلسطين بعد 200 عام.. وهذا من سيحررها

نشر للمرة الاولى.. المستوطن قاتل عائلة دوابشة يكشف تفاصيل جريمته

غانتس: نمر بفترة صعية.. وسنطبق خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط بكل ما تتضمنه!

النخالة: لا نقبل أن نكون ديكوراً في المشهد الفلسطيني وغزة باتت قلعة متينة وشديدة للمقاومة

صور.. اندلاع حريق في مخبر اليازجي بحي تل الهوى غرب مدينة غزة

غزة: نقابة الصيادين تُصدر تنويهاً "مهماً" بشأن الصيادين والبحارة الذين يتجاوزون الحدود

اسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم: الارتفاع يعود مجدداً

الأخبار الرئيسية

الصحة : تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة..

33

الكشف عن فحوى رسالة قاسم سليماني لقائد كتائب القسام محمد الضيف قبل اغتياله ...

إسرائيل تحذر الاتحاد الأوروبي: "دبلوماسية مكبر الصوت" لن تجلب السلام في الشرق الأوسط

87 حالة وفاة و1573 إصابة بكورونا و746 حالة تعاف بين جالياتنا الفلسطينية حول العالم

دراسة امريكية مخيبة للآمال : الصيف لن يحميكم من كورونا