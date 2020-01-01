إسرائيل تحذر الاتحاد الأوروبي: "دبلوماسية مكبر الصوت" لن تجلب السلام في الشرق الأوسط

القدس المحتلة / سما /

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حياة، اليوم الثلاثاء، إن "دبلوماسية مكبر الصوت" التابعة للاتحاد الأوروبي ليست بديلا عن الحوار، ولن تفعل الكثير لتعزيز الموقف الذي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توليه في عملية السلام في الشرق الأوسط.

وبحسب تلفزيون i24 الاسرائيلي، رحب حياة وفي تعليقاته المنشورة على تويتر، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على البيان الذي هنأ فيه تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وأشار مع ذلك إلى أن أي إشارات إلى التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل كانت غائبة عن تصريح بوريل، ووصف ذلك بانه "مؤسفا".

كما أكد حياة على خطط وزير الخارجية أشكنازي لإجراء "حوار مهم" مع شركاء إسرائيل في أوروبا. وأصدر، يوم الاثنين، مكتب بوريل بيانا يرحب فيه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي كما أكد البيان، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى العمل مع "بطريقة بناءة وشاملة".

ومضى البيان إلى تحذير إسرائيل من اتخاذ أي إجراء من جانب واحد نحو تطبيق سيادتها على مناطق الضفة الغربية، معلنا صراحة أن الاتحاد الأوروبي "لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك".

وشكلت حكومة الوحدة الاسرائيلية الجديدة التي نالت ثقة الكنيست الأحد بعد نحو عام ونصف عام من أطول جمود سياسي تشهده اسرائيل. وقال أشكنازي في مقر وزارة الخارجية "سندفع نحو تطبيق الخطة الأميركية من خلال التنسيق مع الإدارة الأميركية"، مشددا على أن الرئيس دونالد "ترامب يضع أمامنا فرصة تاريخية لتشكيل مستقبل دولة إسرائيل لعقود مقبلة".

وتنص خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي أعلنها أواخر كانون الثاني/يناير الفائت على ضم إسرائيل مستوطنات في الضفة الغربية، ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية على طول الحدود الأردنية والتي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وأكد نتنياهو في خطابه الأحد أمام الكنيست المضي قدما في خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، وقال "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية"، مضيفا ان الضم "لن يبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا أقرب أكثر إليه". وأشار أشكنازي إلى اهمية العلاقات مع مصر والأردن اللذين وقعا معاهدتي سلام مع اسرائيل مؤكدا انه سيعمل على "الدفع بعلاقات مع دول أخرى في المنطقة لتعزيز أمن إسرائيل".