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"سيفلر 2" روبوت مائي لاستكشاف قاع البحر

الثلاثاء 19 مايو 2020 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سيفلر 2" روبوت مائي لاستكشاف قاع البحر


وكالات / سما /

ابتكر فريق من الباحثين في إيطاليا روبوتا مائيا يمكنه أن يسير في قاع البحر.

ويحمل الروبوت الذي طوره فريق من العلماء من معهد بيو روبوتيكس الإيطالي بالتعاون مع عدة جهات بحثية وعلمية أخرى، اسم "سيفلر 2" ، وهو يعتبر النسخة الثانية من الروبوت "سيلفر 1" والمخصص لأعمال البحث والاستكشاف في قاع البحار والمحيطات.

وأكد فريق الدراسة أن الروبوت الجديد يمكنه السير في قاع البحر وتصوير مقاطع الفيديو، ويمكن استخدامه في مختلف الأغراض البحثية.

وأفاد الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا بأن الروبوت مجهزة بستة أرجل للتحرك بسهولة في قاع البحر، وجهاز ملاحة يتيح له تجاوز العقبات التي تعترض طريقه فضلا عن وحدة لقياس الضغط المائي ومنظومة للطفو.

وتم تجهيز الروبوت سيلفر 2 أيضا باثنين من الكاميرات وميكروفونات لتسجيل مقاطع الفيديو بالصوت والصورة.

وأكد فريق الدراسة أنه تم اختبار الروبوت سيلفر 2 بالفعل في مختلف البيئات البحرية مثل قيعان البحر الصخرية والطينية والرملية، وأثبتت التجارب قدرته على التحرك بسهولة في مختلف الأماكن، والتقاط مقاطع فيديو دون التأخر بالبيئة المحيطة.

#البحر #روبوت

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