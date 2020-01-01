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شاهد: لحظة اعتقال السعودي عبد الرحمن المطيري في أمريكا

السبت 16 مايو 2020 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: لحظة اعتقال السعودي عبد الرحمن المطيري في أمريكا


وكالات / سما /

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة اعتقال السعودي المثير للجدل، عبدالرحمن المطيري، من قبل الشرطة الأمريكية من داخل منزله.

وتظهر الشرطة الأمريكية خلال بث مباشر على موقع "فيسبوك"، وهي تضع الأصفاد في يدي الشاب السعودي، وتقتاده خارج المنزل.

وقامت الشرطة باعتقال المطيري لسبب غير معروف. 

وحاول المطيري إقناعهم بعدم اعتقاله، وطلب من صديقه إحضار كافة الأوراق الرسمية التي تؤكد أن موقفه قانوني، لكن الشرطة لم تقتنع بكلامه.

وقال المطيري للشرطة إنه أقام في كاليفورنيا ولوس أنجلوس ولم يتعرض لمثل هذا الموقف من قبل.

وعرف الشاب السعودي بإثارته للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يجاهر بصور مع فتيات أجنبيات.

#السعودية #عبد الرحمن المطيري #اميركا

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