صحيفة: حماس وإسرائيل تتبادلان الأسرى بوساطة القاهرة عشية عيد الفطر

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة ايلاف السعودية الالكترونية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر رفيعة لم تكشف عن هويتها أن حركة حماس وإسرائيل تتبادلان الأسرى عشية عيد الفطر مع تقدم المفاوضات بوساطة مصرية.

وقالت الصحيفة السعودية إن "مفاوضات تبادل الاسرى بين حماس وإسرائيل تتقدم بشكل ملحوظ وان المرحلة الأولى من الصفقة قد تتم عشية عيد الفطر القريب، أما المرحلة الثانية والأكثر تعقيدا على حد قول المصادر فستتم لاحقا".

وأضافت صحيفة ايلاف نقلا عن مصادرها المطلعة على سير المفاوضات ان "الوسيط المصري هو الذي يقوم بالجهد الأكبر بالتنسيق مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، أما بشأن الوسيط الألماني فإن حماس تحاول عن طريقه تغيير بعض القوانين الأوروبية التي تعتبر حماس منظمة إرهابية مقابل تليين بعض الشروط في صفقة التبادل خاصة ما يتعلق بالأسرى كبار السن والأسرى المحررين بموجب صفقة شاليط، والذين عادت إسرائيل واعتقلتهم مرة أخرى".

وأشار كذلك الى انه "تفيد المعلومات بأن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح الاسرى المرضى وبعض الاسرى الأطفال خلال المرحلة الأولى مقابل تسلم الإسرائيليين المدنيين إبراهام منغستو وهشام السيد، وتلقي معلومات حول أحد الجنود المحتجزين لدى حماس، منذ العملية الإسرائيلية بغزة في 2014".

وتحتجز حماس أربعة إسرائيليين بينهما جنديان يعتقد أنهما قتلا خلال حرب 2014 التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وهما أورون شاؤول وهادار غولدن. وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن المفاوضات تجري بين الجانبين اللذين خاضا ثلاثة حروب منذ العام 2007، بوساطة ألمانية وروسية ومصرية أيضا.

وقالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أكد في اتصال هاتفي الشهر الماضي مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أنها "مصممة على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في إطار التبادل الذي يمكن إنجازه إذا استجابت إسرائيل لمتطلبات هذا الأمر".

وفي عام 2011، أطلقت إسرائيل سراح أكثر من ألف فلسطيني مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط الذي بقي أسيرا لدى حماس لخمس سنوات. وسبق تنفيذ الصفقة إفراج إسرائيل عن عشرين سيدة فلسطينية مقابل شريط فيديو أرسلته حماس عبر وسطاء، يؤكد أن شاليط كان على قيد الحياة.

وتأتي هذه المعلومات تزامنا مع فتح السلطات المصرية صباح اليوم الثلاثاء معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة استثنائيا ولمدة ثلاثة أيام متصلة في اتجاه واحد، إلى غزة، وذلك لعودة العالقين الفلسطينيين.

وقال الحاج كمال الخطيب، مختار الجالية الفلسطينية في سيناء ومندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح "إن فتح المعبر سيستمر حتى يوم الخميس المقبل"، لافتا إلى أن "هناك حوالي 1500 عالق فلسطيني من المنتظر عودتهم إلى غزة". وأكد مصدر أمني مصري مسؤول أن "فتح معبر رفح يأتي في ظل إجراءات طبية ووقائية احترازية بسبب فيروس كورونا المستجد".