الاحتلال يهدم منزل الاسير قسام البرغوثي في كوبر شمال رام الله

رام الله / سما /

هدمت آليات جيش الاحتلال فجر اليوم، منزل الاسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر شمال رام الله .

وأفاد شهو عيان ان قناصة جيش الاحتلال اعتلوا اسطح منازل المواطنين، فيما اندلعت مواجهات أُطلق خلالها الاعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع بكثافة إتجاه الشبان .

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وافاد الهلال الاحمر ، ان طواقمه تعاملت مع اصابة مباشرة بقنبلة غاز بالرأس مما ادى الى جرح كبير جدا تم نقلها الى مستشفى الاستشاري و4 اصابات بالغاز تم علاجهم ميدانيا خلال المواجهات التي اندلعت في كتير.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت عائلة الأسير البرغوثي في الحادي عشر من شباط الماضي بهدم منزلها، واعتقلت والدته المحاضرة في كلية الاعلام بجامعة بيرزيت وداد البرغوثي في الأول من أيلول 2019.

وتتهم قوات الاحتلال قسام بتنفيذ عملية تفجير برام الله ادت لمقتل مستوطنين اثنين