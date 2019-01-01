  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم منزل الاسير قسام البرغوثي في كوبر شمال رام الله

الإثنين 11 مايو 2020 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزل الاسير قسام البرغوثي في كوبر شمال رام الله


رام الله / سما /

هدمت آليات جيش الاحتلال فجر اليوم، منزل الاسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر شمال رام الله .

وأفاد شهو عيان ان قناصة جيش الاحتلال اعتلوا اسطح منازل المواطنين، فيما اندلعت مواجهات أُطلق خلالها الاعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع بكثافة إتجاه الشبان .

عاجل

وافاد الهلال الاحمر ، ان طواقمه تعاملت مع اصابة مباشرة بقنبلة غاز بالرأس مما ادى الى جرح كبير جدا تم نقلها الى مستشفى الاستشاري و4 اصابات بالغاز تم علاجهم ميدانيا خلال المواجهات التي اندلعت في كتير.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت عائلة الأسير البرغوثي في الحادي عشر من شباط الماضي بهدم منزلها، واعتقلت والدته المحاضرة في كلية الاعلام بجامعة بيرزيت وداد البرغوثي في الأول من أيلول 2019.

وتتهم قوات الاحتلال قسام بتنفيذ عملية تفجير برام الله ادت لمقتل مستوطنين اثنين

#هدم #منزل #البرغوثي #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

مقتل عشرات الجنود الإيرانيين بقصف سفينة حربية ايرانية بطريق الخطأ

غزة : تشييع حاشد لجثمان القيادي في حماس أحمد الكرد

التنمية برام الله: كشف بـ 10 الآف اسم جديد وتوقعات بصرف 500 شيقلاً اليوم

واشنطن تُهدد الأردن.. والسبب أحلام التميمي

مصادر : أجواء إيجابية بعقد لقاء لحل خلاف الشعبية وفتح

مجدلاني : حماس تختطف افرادا من عائلة " المدهون " ولن نخضع للإبتزاز

لائحة اتهام ضد مستوطن بغلاف غزة بتهمة التعامل مع حماس

الأخبار الرئيسية

20200511083018

"استطلاعات عميقة" : تحولات بمواقف المقدسيين تجاه الاحتلال الإسرائيلي

مقتل عشرات الجنود الإيرانيين بقصف سفينة حربية ايرانية بطريق الخطأ

اسرائيل تحول الليلة 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية على أربع دفعات

وصف الفعل بـ "سلوك العصابات الدموي".. مجدلاني يتهم حماس باقتحام منزل مدير مكتبه بغزة واختطاف أشقائه

صفقة القرن

تقرير: ترامب يرفض ضما إسرائيليا أحادي الجانب.. ضربة لـ"صفقة القرن"