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مقتل عشرات الجنود الإيرانيين بقصف سفينة حربية ايرانية بطريق الخطأ

الإثنين 11 مايو 2020 02:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل عشرات الجنود الإيرانيين بقصف سفينة حربية ايرانية بطريق الخطأ


طهران / وكالات /

لقي عشرات الجنود الايرانيين، مصرعهم، الليلة، بعدما قصفت مدمرة تابعة للجيش الايراني، عن طريق الخطأ، سفينة حربية إيرانية، بحسب ما أفادت به وسائل اعلام ايرانية.

وأشارت وكالة أنباء (فارس) إلى أن استهداف سفينة الإمداد  الحربية الإيرانية (كوناراك) تم خلال في مناورة في مياه بحر عمان.

وفقا لتقارير نشرها صحفيون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، تم استهداف فرقاطة كينارك بصاروخ أطلقته فرقاطة جمران.

وأضافت التقارير أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن حصيلة القتلى الرسمية.

يذكر أن سفينة كوناك إيرانية الصنع، وتعمل في المنطقة الثالثة لعمليات البحرية الإيرانية منذ عامين.

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