اسرائيل تحول الليلة 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية على أربع دفعات

القدس المحتلة / سما /

من المقرر ان تبدأ اسرائيل الليلة بتحويل اول دفعة من 800 مليون شيكل للسلطة بسبب فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة هآرتس الليلة ان اسرائيل وافقت الليلة على تحويل الدفعة الاولى، وستكون الدفع الاخرى خلال الاشهر المقبلة بواقع دفعة كل شهر .



واشارت الصحيفة الى انه وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها هذا المساء إنها دفعات مقدمة من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل للسلطة وتم ذلك بسبب ازمة فيروس كورونا .

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اعلنت أنها تنوي تحويل 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية للوقاية من الآثار التي يتسبب بها فيروس كورونا المستجد.

ويقدم هذا المبلغ على أنه قرض، حيث سيتم نقله للفلسطينيين في عدة دفعات خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت الحكومة في ردها على الالتماس الذي قدم الى المحكمة العليا الإسرائيلية "أن أزمة كورونا تسببت في انخفاض حاد في عائدات السلطة الفلسطينية، بما في ذلك عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية". وفقا لصحيفة يسرائيل هيوم، ليل الخميس الجمعة.

وبحسب بيان الحكومة المقدم للمحكمة العليا، سيتم التوقيع على الاتفاقية يوم الأحد المقبل، وسيُمنح المبلغ على أنه دفعة أولى من أموال الضرائب التي ستخصمها إسرائيل في الأشهر المقبلة. وقد تم التوصل الى هذا القرار بالتنسيق مع "وزير الأمن الاسرائيلي نفتالي بنيت و"رئيس المجلس القومي" مائير بن شبات.