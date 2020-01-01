كورونا يخترق البيت الأبيض سرياً ووفياته تقترب من الـ(277) الف والإصابات أكثر من 4 مليون حالة

عواصم /سما/

بدأ فايروس كورونا بالانخفاض في تسجيل الإصابات والوفيات، فيما اقترب عدد الإصابات في روسيا يوم السبت، من حدود 200 ألف، في وقت دخلت الصين يومها الـ24 على التوالي من دون تسجيل إصابات، فيما انخفضت الإصابات بشكل قياسي في إسبانيا.

دولياَ.. الصين

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في ​الصين​ "تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس "كورونا" المستجد واردة من الخارج".

وذكرت في بيان، أنّه "تمّ أيضًا تسجيل 15 حالة إصابة جديدة دون أعراض"، مقابل 16 حالة سُجّلت في اليوم السابق"، لافتةً إلى أنّ "العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82887 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 حالة".

وصرح مسؤول كبير بقطاع الصحة في الصين، بأن البلاد ستجري إصلاحات على نظام الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها لمعالجة نقاط الضعف التي كشفها تفشي فيروس كورونا.

كانت الصين قد واجهت انتقادات داخليا وخارجيا بأنها تباطأت في البداية في التصدي للوباء الذي ظهر أول مرة على نطاق كبير في مدينة ووهان بوسط البلاد ثم انتشر في العالم ليصيب ما يقرب من أربعة ملايين نسمة ويودي بحياة نحو ربع مليون.

وقال لي بين نائب الوزير المسؤول عن اللجنة الوطنية الصينية للصحة في تصريحات للصحفيين "جائحة فيروس كورونا هذه اختبار كبير لقدرة بلدنا على الإدارة والتحكم وكشفت مكامن الضعف في كيفية معالجتنا لجائحة رئيسية وفي أنظمة الصحة العامة“.

وقال إن اللجنة تعتزم إقامة سلسلة "مركزية وفعالة" للقيادة والإصلاح وتحديث نظام الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.

وتهدف اللجنة أيضا للاستعانة بصورة أكبر بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية من أجل تحليل الأمراض وتتبع الفيروس وتوزيع الموارد على نحو أفضل.

وقال إن اللجنة تعتزم تكثيف البحث فيما يتعلق بالتكنولوجيا الأساسية وتحسين التأمين الصحي وضمان توافر مواد الطوارئ بصورة أكبر.

ولم تشهد الصين أي وفيات جديدة نتيجة فيروس كورونا منذ 24 يوما.

روسيا..

ذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا يوم السبت، تسجيل 10817 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 198676 حالة.

ورصد مركز العمليات الروسي 104 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1827.

فى غضون ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن روسيا "لا تقهر" حين تكون موحدة، خلال إحياء الذكرى الـ75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في مراسم متواضعة هذه السنة بظل الحجر المنزلي المفروض لمكافحة كوفيد-19.

وقال بوتين "نعلم ولدينا إيمان ثابت بأننا لا نقهر حين نكون موحدين".

إسبانيا..

أعلنت السلطات الإسبانية يوم السبت، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 26 ألفا و478، إثر تسجيل 179 حالة خلال آخر أربع وعشرين ساعة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، أن الإصابات ارتفعت إلى 223 ألفا و578، إثر تشخيص 604 حالات. وأضافت أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 133 ألفا و952، بعد تماثل أكثر من ألفي مصاب للشفاء.

وأوضحت أن محصلة الوفيات في العاصمة مدريد، بلغت 8 آلاف و598، والإصابات 41 ألفا و436. وإجمالا أصاب كورونا، حتى ظهر السبت، أكثر من 4 ملايين و29 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 276 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و394 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

أمريكا..

أكدت إدارة الأمن الداخلي الأميركية إصابة أحد عشر عنصرا من عناصر الخدمة السرية بفيروس كورونا، وهي الفرقة المكلفة بحماية الرئيس ومسؤولي البيت الأبيض.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إدارة الأمن الداخلي، تعافي 23 من أفراد الخدمة السرية من إصابات سابقة بالفيروس، بينما يخضع حوالي 60 عنصرا للحجر الصحي الذاتي.

وتوكل إلى قوات الخدمة السرية مهام تشمل حماية الرئيس الأميركي ونائبه وقادة آخرين تشمل المرشحين للرئاسة والرؤساء السابقين وكبار زوار الولايات المتحدة

كما توكل للخدمة كذلك مهام التحقيق بملفات محددة، ويُخشى حاليا من انتشار العدوى بين بقية العناصر المخالطين للمصابين.

وظهرت هذه الحالات في الوقت الذي كان البيت الأبيض قد أعلن فيه إصابة اثنين من موظفيه بالفيروس.

كما شملت إصابات البيت الأبيض موظفَين قريبين من الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس.

وتم تشديد الإجراءات الوقائية المتبعة على كل من يدخل البيت الأبيض، وعلى كل من يتعامل مع الرئيس عن قرب.

وكانت كاتي ميلر، السكرتيرة الصحفية لبنس، التي جاءت نتيجة إصابتها إيجابية يوم الجمعة، على اتصال حديث مع نائب الرئيس،وهي متزوجة من ستيفن ميلر، أحد كبار مستشاري ترامب.

ولم يعلق البيت الأبيض على الفور حول ما إذا كان ستيفن ميلر قد تم فحصه أو ما إذا كان لا يزال يعمل خارج البيت الأبيض.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز، تسجيل أكثر من 1600 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الــ 24 الماضية

تركيا..

وزير الصحة التركي: تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 3689

اليابان..

سجلت طوكيو 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو عدد يقل بثلاث حالات عن اليوم السابق، وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي يقل فيه عدد الحالات الجديدة عن مئة

ماليزيا..

سجلت ماليزيا، حالة وفاة 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 6589 والوفيات إلى 108.

أندونيسيا..

أسجلت أندونيسيا، 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية ليصل العدد الإجمالي إلى 13645.

إيران..

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 106220

إسرائيل..

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح يوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" بعد تشخيص حالات جديدة.

وأفادت الصحة الإسرائيلية، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 16444 بينهم 81 بحالة خطيرة، و65 يتنفسون على الأجهزة الاصطناعية، و51 بحالة متوسطة.

وتماثل 11313 للشفاء وهو رقم أعلى مما سجل يوم الجمعة والذي وصل إلى 11229، فيما بلغ العدد الحقيقي للإصابات النشطة حاليًا 4886.

في حين شهدت أعداد الوفيات في إسرائيل استقراراً حيث بلغ 245.

عربياً.. فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة في حكومة رام الله مي الكيلة يوم السبت، عن عدم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين لليوم الثاني على التوالي، وتماثل 39 حالة مصابة بالفيروس للشفاء.

واوضحت د.كيلة في بيان صحفي صدر عنها حول آخر مستجدات "كورونا"، أن 9 حالات شفاء سُجلت في محافظة رام الله والبيرة، وحالتين في محافظة الخليل، و3 حالات في محافظة طولكرم، و13 حالة في ضواحي القدس، و12 حالة في مدينة القدس، ما يرفع عدد حالات الشفاء في فلسطين إلى 321، أي بنسبة، 58.7% من مجمل الإصابات.

وتابعت أن حصيلة الإصابات استقرت منذ يومين عند 547 حالة، بينها 312 في محافظة القدس و215 في بقية المحافظات الشمالية، و20 حالة في المحافظات الجنوبية.

وقالت، إنّ أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، يبلغ 222 حالة، بينها 133 في محافظة القدس، و83 في بقية المحافظات الشمالية و6 حالات في المحافظات الجنوبية.

وبينت، أن الوضع الصحي لجميع الإصابات مستقر، ولا توجد أي حالة داخل غرف العناية المكثفة.

وأشارت، إلى أنّ 1510 حالات جديدة أدخلت إلى الحجر الصحي المنزلي، ليرتفع عدد الموجودين في الحجر المنزلي إلى 15146، فيما أنهى 46453 الحجر.

الكويت..

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن شفاء 156 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2622 حالة.

المغرب..

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5873 إصابة.

عمان..

أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن وفاة سيدة في الثمامين من عمرها و 112 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 52 حالة لعمانيين، و 60 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 3224 حالة وعدد الوفيات 17، فيما تماثلت 1068 حالة للشفاء.