اطلاق النار على بنك القاهرة عمان في جنين للمرة الثانية بأقل من 24 ساعة

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اطلق مجهولون النار على بنك القاهرة عمان الليلة ، وكان البنك نفسه تعرض لاطلاق نار فجر يوم أمس كما ما أُضرمت النيران صباح أمس في صراف آلي تابع للبنك بمدينة أريحا، وذلك احتجاجاً على قيام ادارة البنك باغلاق حسابات الأسرى لديها وذلك استجابة لقرار اسرائيلي بذلك.

في ردة فعل رسمية واضحة قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: " إن قرار إغلاق حسابات الأسرى في البنوك هو انصياع لإرادة الاحتلال ويمس كرامة كل فلسطيني ومرفوض، ونتمنى خلق حالة إجماع وطني فلسطيني في حماية أسرانا وحقوقهم والحفاظ على كرامتهم".