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تهديدات بقتل نجل نتنياهو وإحراق منزله

الخميس 07 مايو 2020 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تهديدات بقتل نجل نتنياهو وإحراق منزله


القدس المحتلة / سما /

قدم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شكوى للشرطة الاسرائيلية ضد ناشط يساري متطرف قام بتهديده وتهديده ابنه يائير بالقتل.

ووفقا لموقع معاريف فقد قدم نتنياهو الدعوى ضد الناشط اليساري حايم شدمي الذي يمكث أمام منزل نتنياهو بالقدس ضمن فعالية احتجاجية، حيث دعا الناشط إلى  إلقاء زجاجات حارقة على مقر رئيس الحكومة.
 
هذا وقد تم توثيق الناشط اليساري خلال المظاهرة وهو ينادي بشعارات تحريضية لقتل نجل رئيس الحكومة يائير نتنياهو واحراق منزله.

من جانبه تطرق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الحادثة موضحا بأن التحريض اليساري قد تجاوز الخطوط الحمراء، حيث يدور الحديث عن تهديدات حقيقية على حياتي وحياة ابني يائير ، وأنه يجب أخذ هذه التهديدات على محمل الجد- قال رئيس الحكومة.

#نتنياهو #نجل #تهديدات

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