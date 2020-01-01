صُوَر : أول ولادة لأُم مصابة بـ"كورونا" في مجمع فلسطين الطبي

رام الله / سما /

أعلنت إدارة مجمع فلسطين الطبي الليلة عن ولادة اول مولود فلسطيني من ام مصابة بفيروس كرونا واطلق عليه اسم (تيم).

وقالت ادارة المجمع عبر صفحتها على الـ(فيس بوك): إن طواقم مجمع فلسطين الطبي من اقسام الولادة والاطفال والعناية الحثيثة والباطني هرعت لاستقبال الام (ب.ق) من محافظة الخليل والمصابة حالياً بفيروس كورونا، والتي كانت تقيم بقسم الحجر في فندق الكرمل بإشراف طاقم وزارة الصحة بالفندق.

وكان على رأس المستقبلين للأُم المدير التنفيذي للمجمع د. احمد البيتاوي وطاقم الجودة وضبط العدوى، حيث تم ادخال الأُم للقسم المخصص للحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا، وتم اتباع كافة احتياطات منع العدوى، وبعد ساعات معدودة حتى تمكن د. علاء عواد والقابلة سمى صبرة من توليد الأُم بإشراف رئيس قسم النسائية والتوليد د. عماد عابد، وتم تسليم الطفل لفريق العناية الحثيثة بالأطفال.

وهاتفت وزيرة الصحة د. مي سالم الكيلة البيتاوي للاطمئنان عن صحة الأُم والطفل، معربةً عن شكرها لطواقم المجمع وتقديرها لجهودهم في خدمة الإنسانية والوطن والمواطن.