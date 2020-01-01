  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صُوَر : أول ولادة لأُم مصابة بـ"كورونا" في مجمع فلسطين الطبي

الخميس 07 مايو 2020 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صُوَر : أول ولادة لأُم مصابة بـ"كورونا" في مجمع فلسطين الطبي


رام الله / سما /

 أعلنت إدارة مجمع فلسطين الطبي الليلة عن ولادة اول مولود فلسطيني من ام مصابة بفيروس كرونا واطلق عليه اسم (تيم).

وقالت ادارة المجمع عبر صفحتها على الـ(فيس بوك): إن طواقم مجمع فلسطين الطبي من اقسام الولادة والاطفال والعناية الحثيثة والباطني هرعت لاستقبال الام (ب.ق) من محافظة الخليل والمصابة حالياً بفيروس كورونا، والتي كانت تقيم بقسم الحجر في فندق الكرمل بإشراف طاقم وزارة الصحة بالفندق.

وكان على رأس المستقبلين للأُم المدير التنفيذي للمجمع د. احمد البيتاوي وطاقم الجودة وضبط العدوى، حيث تم ادخال الأُم للقسم المخصص للحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا، وتم اتباع كافة احتياطات منع العدوى، وبعد ساعات معدودة حتى تمكن د. علاء عواد والقابلة سمى صبرة من توليد الأُم بإشراف رئيس قسم النسائية والتوليد د. عماد عابد، وتم تسليم الطفل لفريق العناية الحثيثة بالأطفال.

وهاتفت وزيرة الصحة د. مي سالم الكيلة البيتاوي للاطمئنان عن صحة الأُم والطفل، معربةً عن شكرها لطواقم المجمع وتقديرها لجهودهم في خدمة الإنسانية والوطن والمواطن.

#مولود #فيروس كورونا #رام الله
2
3
860x484 (4)

الأكثر قراءة اليوم

تغريدة "بن جاسم" تفتح باب التكهنات...ماذا حدث في قطر؟

أول تعليق من حمد بن جاسم بعد إشاعة تتهمه بانقلاب في قطر

الصحة : 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة و تعافي 54 حالة بالضفة

اصابات بينها خطيرة جراء انفجار وقع في ارض بمنطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة

غزة: استشهاد مقاوم من كتائب القسام بانهيار نفق للمقاومة

بشكل غامض .. أطباء روس يقفزون من النوافذ بسبب كورونا

الحكومة تكشف عن اجراءاتها التدريجية الجديدة وفق معايير صحية مشددة لمواجهة كورونا

الأخبار الرئيسية

"الصحة العالمية" : "كورونا" سيدخل غزة لا محالة ومظاهر الاستهانة خطر

بينيت لإيران : ستواجهون فيتنام جديدة إذا لم ترحلوا من سوريا

الكشف عن هوية الوسيط في الاتصالات الجديدة بين إسرائيل وحماس لابرام صفقة تبادل أسرى

بن جاسم

تغريدة "بن جاسم" تفتح باب التكهنات...ماذا حدث في قطر؟

اصابات بينها خطيرة جراء انفجار وقع في ارض بمنطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة