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الطيران الإسرائيلي ينفذ طلعات استطلاعية فوق الحدود السورية اللبنانية

الأحد 03 مايو 2020 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيران الإسرائيلي ينفذ طلعات استطلاعية فوق الحدود السورية اللبنانية


بيروت /سما/

 تسللت مقاتلات إسرائيلية إلى داخل الأجواء اللبنانية، اليوم الأحد، قادمة من مرتفعات الجولان، ونفذت طلعات استطلاع فوق المناطق الحدودية مع سوريا.

وبحسب وكالة "الوطنية"، تمت مشاهدة طائرات إسرائيلية في السماء فوق منطقة العرقوب وحاصبيا ومزارع شبعا وسلسلة جبال جبل الشيخ.

وبحسب الوكالة، ظهرت طائرة إسرائيلية بدون طيار، بعد الظهر قادمة من البحر وحلقت في السماء فوق مباني الضاحية الجنوبية لبيروت.

يشار إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية بعثت في 16 نيسان/أبريل، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، احتجت فيها على قيام طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بقصف سيارة عندما اقتربت من معبر المصنع على الحدود السورية اللبنانية، لكن ركابها لم يصابوا بأي أذى.

#طائرات الاحتلال #لبنان #اسرائيل

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