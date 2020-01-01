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وزير الحرب الاسرائيلي يعقب على الانباء حول إمكانية عقد صفقة تبادل أسرى بين حماس واسرائيل

الأحد 03 مايو 2020 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحرب الاسرائيلي يعقب على الانباء حول إمكانية عقد صفقة تبادل أسرى بين حماس واسرائيل


القدس المحتلة / سما /

عقب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "نفتالي بينت" يوم الأحد، حول الأخبار المتداولة حول إمكانية عقد صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وبحسب قناة كان العبرية، قال بينت حول مفاوضات صفقة الأسرى:"لن أتطرق للإتصالات الجارية حالياً، وموقفي واضح، وأعارض إطلاق سراح القتلة بأي حال".

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعاً للجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين، الأسبوع الماضي، لمناقشة آخر تطورات الاتصالات مع حركة حماس، بشأن صفقة تبادل أسرى، وفق ما كشفته القناة 13 العبرية.

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