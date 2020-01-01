اكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا تجعله أكثر عدوى....

سما / وكالات/

تزايدت التقارير حول طفرات فيروس الكورونا منذ تفشي الوباء. لكن معظم الطفرات التي تم العثور عليها حتى الآن لم تكن كبيرة للغاية. الآن يقول فريق من العلماء من إنجلترا والولايات المتحدة أنهم وجدوا طفرة جديدة للفيروس ، مما يجعله أكثر عدوى ، مقارنة بالفيروس الذي تم اكتشافه لأول مرة في ووهان في ديسمبر.

ونشر العلماء مؤخرًا دراسة ، تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أنه قد يكون هناك طفرة جديدة في فيروس كورونا تسمى سبايك D614G . يقول العلماء أن هذا يبدو أنه أهم طفرة حتى الآن لفيروس الكورونا ، لأنه يجعل الفيروس أكثر عدوى. ومع ذلك ، من المهم التأكيد على أنه ، وفقًا لفريق الباحثين ، لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن هذه الطفرة تؤدي إلى المزيد من الاصابات أو الوفيات. ومع ذلك ، فهو قادر على جعل الفيروس أكثر عدوى ، مما قد يجعل السيطرة على الوباء أكثر صعوبة.

إذن ما هي هذه الطفرة ولماذا تجعل الفيروس أكثر عدوى؟

يتم التعبير عن الطفرة المكتشفة حديثًا في الواقع عن طريق تغيير حمض أميني واحد موجود في بروتين سبايك الفيروسي. بروتينات هي في الواقع تلك التي تسمح لفيروس الكورونا بدخول الخلايا التنفسية.

وظهرت هذه الطفرة لأول مرة في عينة واحدة مأخوذة من مريض في ووهان ثم ظهرت في عدة حالات أخرى في أوروبا خلال فبراير. ومنذ أن أصبحت الطفرة أكثر شيوعًا. خلال الدراسة ، نظر الباحثون في مدى شيوع هذه الطفرة - ووجدوا أن معدل حدوث الطفرة زاد بمرور الوقت ، في البلدان التي كان فيها معدل الإصابة في ارتفاع وفي البلدان التي كان فيها معدل الإصابة في انخفاض.

وهذا يعني أن طفرة D614G يمكنها بالتأكيد جعل الفيروس أكثر عدوى. ومنذ اكتشافه لأول مرة ، أصبحت الطفرة الأكثر شيوعًا للفيروس في جميع أنحاء العالم ، وبحلول نهاية مارس شكلت هذه السلالة حوالي 75 في المائة من العينات المرسلة في الولايات المتحدة (وأماكن أخرى في العالم).

الخبر السار: ربما لا تؤدي الطفرة إلى جعل الفيروس أكثر فتكًا

يحاول العلماء تحديد ما إذا كانت طفرة D614G تجعل الفيروس أكثر خطورة. اختبروا ما إذا كان الأشخاص المصابون بسلالة فيروس كورونا الذي يحتوي على الطفرة أكثر عرضة لخطر دخول المستشفى أو الوفاة - لكنهم لم يجدوا أي دليل يشير إلى ذلك.

وعلى الرغم من أن الطفرة الجديدة تجعل الفيروس أكثر عدوى ، إلا أنه لا يبدو أنه يجعله أكثر فتكًا أو أكثر صعوبة في العلاج. ومع ذلك ، إذا كانت هذه السلالة من فيروس كورونا تزيد من معدل الإصابة - فقد تزيد من صعوبة القضاء على الوباء. "إن معدل الإصابة بفيروس معين يمكن أن يجعل التعامل معه أكثر تعقيدًا وقد يكون هذا خبرًا سيئًا لأولئك الذين كانوا يأملون في عودة العالم إلى طبيعته قريبًا. ومع ذلك ، يجب التأكيد على أن الدراسة لم تخضع بعد لمراجعة النظراء ، لذا يجب على المرء الانتظار للتأكد من أن هذه النتائج موثوقة بالفعل.