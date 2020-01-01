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مليون دولار لصندوق "وقفة عز" من صبيح وبشار المصري

الجمعة 24 أبريل 2020 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مليون دولار لصندوق "وقفة عز" من صبيح وبشار المصري


رام الله / سما /

 تبرع رجلا الأعمال صبيح وبشار المصري بمبلغ مليون دولار لصالح (صندوق وقفة) للمساهمة في مواجهة آثار أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

و‫أعلن (صندوق وقفة) تلقيه المبلغ، مشيداً بهذا التبرع ووقفة رجلي الأعمال صبيح وبشار المصري.

وأعلن بشار المصري أن هناك العديد من المبادرات الإنسانية والاقتصادية التي يتم الترتيب لها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وسيتم الاعلان عنها في المستقبل القريب، مؤكداً إيمانه بقدرة أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته الحكيمة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، على الانتصار على الظرف الصعب.‬

وأكد المصري ضرورة التكافل والعمل كرجل واحد باتجاه التصدي الحازم لفيروس كورونا ونتائجه الاقتصادية، والاستعداد لمقاومة والتصدي لمخططات الاحتلال في الضم والتهويد.‬

ودعا المصري كل القوى السياسية والشعبية إلى الوحدة الحقيقية وإلى الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية.، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

يُذكر أن من أبرز المبادرات التي قدمها صبيح وبشار المصري وضع فندقي المشتل وبلو بيتش بغزة في خدمة الحجر الصحي، وفندق قصر جاسر في بيت لحم، فضلاً عن وضع فندق سانت جورج بالقدس تحت تصرف التجمع المقدسي وتحويله إلى مقر للحجر الاجتماعي.

‬كما حول ‫رجلا الأعمال مؤسسة الشهيد ظافر المصري بمدينة نابلس إلى مقر للفحص الطبي لتعزيز اكتفاء محافظة نابلس ومحافظات الشمال من الفحوصات دون التوجه للمختبر المركزي برام الله، و بادرا إلى توفير وجبات الغذاء لطواقم الحجر الصحي والفرق الطبية والمواطنين المحتجزين في محافظة نابلس.‬

#صندوق وقفة عز #تبرع

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