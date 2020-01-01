السراج يؤكد أهمية تأسيس أرشيف مصور لتوثيق التاريخ الحضاري لغزة

غزة / سما /

أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج أهمية تأسيس أرشيف مصور لتوثيق التاريخ الحضاري لمدينة غزة، والحفاظ على إرث المدينة وتناقلها والاستفادة منها عبر الأجيال المتعاقبة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للتنظيم في البلدية في مركز رشاد الشوا الثقافي، حضرها رئيس البلدية د. يحيى السراج، وعضو المجلس البلدي مروان الغول، ومنسق الإدارة العامة للتنظيم المهندس وائل شحادة، وموظفي الإدارة العامة للتنظيم في البلدية.

وقال السراج: إن فكرة تأسيس أرشيف مصور يوثق تاريخ المدينة هي فكرة رائدة يدعمها المجلس البلدي بهدف الحفاظ على الإرث الحضاري للمدينة وتعريف الأجيال بكيفية تطور المدينة الحضري والتاريخي.

وأكد أهمية دراسة الماضي لمعرفة المستقبل والتخطيط الجيد في تطوير المدينة والرقي بها والاستفادة من تجربة الماضي في النظر للمستقبل عبر رؤية شاملة تحقق نهضة للمدينة وترتقي بالنمو الحضاري للمدينة.

وأوضح السراج أن المجلس البلدي لديه توجه بإنشاء متحف خاص بالبلدية والمدينة، يضم كافة الوثائق والصور والخرائط التي توثق تاريخ المدينة ونهضتها العمرانية لإطلاع الأجيال المتعاقبة عليها والاستفادة منها في تطوير المدينة.

بدوره، أكد مروان الغول أهمية أرشفة تاريخ المدن والشعوب لنقل الحضارات من منطقة إلى أُخرى، موضحاً أن الإنسان بطبعه يحن للماضي لما فيه تاريخ وحضارة الشعوب والمدن ويستفيد منها في تطوير رؤيته لمستقبل.

وعرض الغول أهم أساليب الأرشفة والطرق العلمية والإعلامية في عملية الأرشفة، وسبل الاستفادة منها في المستقبل، وأهمية التوثيق في حضارة الشعوب والأمم، والاستفادة من الماضي في تحقيق رؤية المستقبل.

من جهته، أوضح وائل شحادة أن فكرة إنشاء أرشيف يوثق تاريخ المدينة نبعت من التطور العمراني للمدينة، وضرورة تسجيل وتوثيق هذه التطور لتتعرف عليه الأجيال القادمة وتعرف تاريخ المدينة وشوارعها ومراحل تطورها.

وأضاف أنه سيتم تدريب الموظفين العاملين في مجال الأرشيف على كيفية الأرشفة بطرق علمية لبناء أرشيف للمدينة يعتز به ويؤرخ مراحل تطور المدينة وتتطلع عليه الأجيال وتستفيد منه في مرحلة التخطيط والنمو العمراني وفي كافة البحوث العملية.

وناقش الحضور كيفية الاستفادة من الأرشيف، والطرق العلمية في الأرشفة، وسبل تحيق الاستفادة المثلى من الأرشيف، والطرق العلمية للجمع الوثائق والصور.

وجرى خلال الورشة الاتفاق على تشكيل فريق عمل وتدريبه للبدء في مرحلة تأسيس الأرشيف والبدء بجمع الوثائق والصور التي تؤرخ وتوثق تاريخ المدينة.