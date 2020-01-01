مُحدث "كورونا" : الوفيات 170 الف والاصابات 2 مليون ونصف في العالم

وكالات / سما /

تفيد آخر الاحصائيات بأن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم قد بلغ صباح اليوم 2,481,541 مصابا بينما بلغ عدد ضحايا الذين توفوا جراء تردي حالاتهم بعد الاصابة بالفيروس الفتاك 170,439 شخصا في مختلف دول العالم.

أما عدد من تمكنوا من التغلب على الإصابة وتماثلوا للشفاء بعد اصابتهم بالفيروس في كافة دول العالم حتى الآن فقد بلغ 647,744 شخصا.

ويلاحظ منذ فترة طويلة أن الأرقام الواردة من الولايات المتحدة للإصابات بفيروس كورونا تحتل المرتبة الأولى في لائحة الدول المنكوبة بالفيروس. فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في كافة الولايات المتحدة وفقا لمعطيات صباح اليوم الثلاثاء، ما يقرب من 800 الف مصاب وأكثر من 42 الف حالة وفاة بينما تجاوز عدد من تماثلوا للشفاء 72 الف شخص.

وتأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات اسبانيا التي بلغ عدد المصابين بالفيروس فيها اكثر من 200 الف مصاب بينما بلغ عدد حالات الوفاة نحو 21 ألف حالة.

أما ايطاليا التي كان تفشي الفيروس بها الشهر الماضي بوتائر مرعبة، فقد تمكنت على ما يبدو من لجم هذا الانتشار، وهي حاليا في المرتبة الثالثة من حيث عدد المصابين وفيها 181 الف مصاب، غير انها لا تزال في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بعدد حالات الوفاة إذ بلغ هذا العدد حتى الآن اكثر من 24 ألف حالة.