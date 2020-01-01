  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الاغلاق الشامل حيز التنفيذ.. الصحة الاسرائيلية: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 123

الثلاثاء 14 أبريل 2020 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاغلاق الشامل حيز التنفيذ.. الصحة الاسرائيلية: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 123


القدس المحتلة / سما /

نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إحصائية جديدة لعدد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 123 حالة بعد أن وصل صباح اليوم إلى 117 حالة.

وبينت أن عدد الإصابات وصل إلى 12,046 مصابًا حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، من بينهم 175 بحالة خطيرة، و133 لا زالوا على أجهزة التنفس الاصطناعي، في حين بلغت الحالات المتوسطة إلى 177.

وأشارت إلى أن الحالات وصلت إلى 9385 بحالة طفيفة، و2195 تماثلوا للشفاء.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "كان" العبرية، أن الطوق الشامل في أنحاء البلاد، بدأ عصر اليوم، وسيستمر حتى الخامسة من صباح بعد غد الخميس، سعيًا لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
 
وأكدت القناة، أن الشرطة الإسرائيلية، انتشرت بقوات مكثفة ونصبت أربعة وأربعين حاجزًا في المحاور الرئيسية.
 
ويُحظر بموجب أنظمة الطوارئ التي صادقت عليها الحكومة الليلة المنصرمة، مغادرة التجمعات السكانية إلى أخرى، ويُسمح بالخروج من المنازل لمسافة مائة متر فقط، وفق القناة.
 
وأشارت إلى أنه ابتداء من مساء الغد عند الساعة السابعة، وحتى الثانية من فجر بعد غد، يُحظر فتح المخابز ومحال الأغذية لمنع التجمهر بعد انتهاء "عيد الفصح" اليهودي.
 
يُشار إلى أن هذه القيود لا تسري على التجمعات السكانية التي لا تقطنها أغلبية غير يهودية.
 
 

#اسرائيل #فيروس كورونا #وفيات #اصابات #الصحة الاسرائيلية #الاغلاق الشامل #قيود

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. التنمية الاجتماعية تبدأ صرف شيكات الشؤون

صحيفة تكشف هذا ..ما تريده حماس مقابل دلائل حول الجنود الأربعة!!

المونيتور: المخابرات المصرية طلبت من إسرائيل السماح بدخول المستلزمات الطبية لغزة دون قيود

فتح تشن هجوما حاد على احمد جبريل.. والسبب الرئيس الراحل ابو عمار

غانتس: أدرك نتنياهو أن ليس لديه القدرة على الحكم بمفرده ويحتاج مساعدتي.. والأخير يرد!

غادة الشريف ..صائدة الجوائز» التي اقتنصها الموت

صحيفة: الصين ألزمت "المرأة الخفاش" بالصمت بعد كشفها التكوين الجيني لمرض كورونا الجديد!

الأخبار الرئيسية

ملحم: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصحة بغزة: الوضع الصحي في القطاع مقلق للغاية.. وقرار بإلزام كافة كوادرها بارتداء الكمامات الطبية

-

31 وفاة و697 إصابة في صفوف ابناء الجاليات الفلسطينية حول العالم

غزة: استشهاد مواطن جراء انفجار عرضي في رفح

"مجرد كلام".. أبو مرزوق: الكرة الآن في ملعب إسرائيل لإتمام صفقة تبادل الأسرى