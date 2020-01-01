الاغلاق الشامل حيز التنفيذ.. الصحة الاسرائيلية: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 123

القدس المحتلة / سما /

نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إحصائية جديدة لعدد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 123 حالة بعد أن وصل صباح اليوم إلى 117 حالة.

وبينت أن عدد الإصابات وصل إلى 12,046 مصابًا حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، من بينهم 175 بحالة خطيرة، و133 لا زالوا على أجهزة التنفس الاصطناعي، في حين بلغت الحالات المتوسطة إلى 177.

وأشارت إلى أن الحالات وصلت إلى 9385 بحالة طفيفة، و2195 تماثلوا للشفاء.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "كان" العبرية، أن الطوق الشامل في أنحاء البلاد، بدأ عصر اليوم، وسيستمر حتى الخامسة من صباح بعد غد الخميس، سعيًا لمكافحة انتشار فيروس كورونا.



وأكدت القناة، أن الشرطة الإسرائيلية، انتشرت بقوات مكثفة ونصبت أربعة وأربعين حاجزًا في المحاور الرئيسية.



ويُحظر بموجب أنظمة الطوارئ التي صادقت عليها الحكومة الليلة المنصرمة، مغادرة التجمعات السكانية إلى أخرى، ويُسمح بالخروج من المنازل لمسافة مائة متر فقط، وفق القناة.



وأشارت إلى أنه ابتداء من مساء الغد عند الساعة السابعة، وحتى الثانية من فجر بعد غد، يُحظر فتح المخابز ومحال الأغذية لمنع التجمهر بعد انتهاء "عيد الفصح" اليهودي.



يُشار إلى أن هذه القيود لا تسري على التجمعات السكانية التي لا تقطنها أغلبية غير يهودية.



