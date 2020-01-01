  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الصحفيين تستنكر التحريض المباشر على الصحفية هند الخضري

الأحد 12 أبريل 2020 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تستنكر التحريض المباشر على الصحفية هند الخضري


غزة / سما /

استنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينين التحريض المباشر على الزميلة الصحافية هند الخضري من خلال منصات منظمة UN WATCH  المدعومة من اللوبي الصهيوني.
حيث نشرت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك منشوراً تحريضياً مرفقاً بصورتها على إثر منشور كتبته إحتجاجاً على ممارسات تطبيعية مع مؤسسات وأفراد إسرائيليين، وقد احتوى المنشور على مئات التعليقات المسيئة والداعية لمعاقبتها وإتخاذ إجراءات بحقها. 

وادانت النقابة،  هذا التحريض من هذه المنظمة والمعروفة بمواقفها المسبقة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته وأفراده وخاصة الصحفيين والناشطين بالدفاع عن الحقوق والثوابت، كما أن هذه المنظمة خالفت أسس عملها والتي يفترض أن تسخر بحسب رؤيتهم لمراقبة المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يؤكد أن روايتهم وعملهم موجه فقط لأي كلمة فلسطينية أو رأي فلسطيني يحارب الإحتلال ومؤسساته وتوجهاته.

كما تذكر  نقابة الصحافيين  بضرورة الالتزام بالمهنية وعدم نشر أي معلومة ونسبها لأحد دون أخذ موافقته لان ذلك يعتبر مخالفة مهنية  كما حدث من قبل أحد الزملاء الصحافيين العاملين في إحدى وسائل الإعلام الأمريكية من قطاع غزة، حيث قام بالإشارة للزميلة هند في تقرير سابق نشر في العاشر من نيسان، بدون الرجوع لها أو أخد إذنها وهو ما أدى إلى التشهير بها من خلال المنصات التابعة لحكومة الإحتلال ومنها UN WATCH.

يشار الى ان الزميلة الخضري عملت مراسلة صحفية في قطاع غزة مع عدة مؤسسات عربية ودولية طوال السنوات الأربعة الماضية ومشهود لها بمهنيتها العالية وهي جزء لا يتجزأ من الإعلام الفلسطيني الذي يتم محاربته من الإحتلال ومؤسساته

#نقابة الصحفيين #هند الخضري #منظمة UN WATCH

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: إسرائيل ستفرج عن أسرى مقابل معلومات عن مفقوديها في غزة

"يديعوت": تركيا تراجعت عن قرارها وستسمح بنقل المعدات الطبية إلى إسرائيل

فيديو.. هروب جماعي لنزلاء من مصحة عقلية وسحبوا الممرضة كـ "رهينة"

اللواء أبو نعيم: الوضع ما زال خطيراً ولدينا خطط معدة بحال ظهرت إصابات ببعض المناطق

"التايمز" تتساءل: هل سيقضي كورونا على زعامة أمريكا للعالم ونهاية حقبتها؟

ملحم: تسجيل 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلة

سلطة النقد توضح آلية صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الثلاثاء المقبل

الأخبار الرئيسية

إجراءات منع التجمعات ما زالت سارية.. هكذا سيتم التعامل مع المواطنين العائدين الى قطاع غزة؟

تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل يرفع اجمالي الاصابات لـ269

صحة غزة: الوضع الصحي يمر بمرحلة حرجة.. و5 كتات من مواد فحص كورونا ستصل القطاع خلال ساعات

بشارة

وزير المالية: مباحثات مع إسرائيل لضمان تحويل 500 مليون شيقل شهريا وسنحرص على صرف الرواتب كاملة

3 ملفات مهمة محور النقاش: حماس تكشف تفاصيل اتصال هاتفي بين هنية ورئيس وزراء المغرب..