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كبار السن والقاصرين والمرضى

صحيفة عبرية: إسرائيل ستفرج عن أسرى مقابل معلومات عن مفقوديها في غزة

الأحد 12 أبريل 2020 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: إسرائيل ستفرج عن أسرى مقابل معلومات عن مفقوديها في غزة


القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر فلسطينية من قطاع غزة، اليوم الأحد لصحيفة هآرتس العبرية، إن إسرائيل ستفرج عن كبار السن والمرضى والقصّر من الأسرى، مقابل أن تقدّم حماس معلومات عن المفقودين الإسرائيليين المتواجدين بغزة.

ونقلت الصحيفة عن تلك المصادر قولها، إن إعادة الإفراج عن محرري صفقة شاليط المعاد اعتقالهم، ليس جزءًا من المرحلة الأولى حاليًا، مشيرةً إلى أن حماس ستجدد مطالبتها بشأن الإفراج عنهم في مرحلة لاحقة.

وأشارت المصادر، إلى أن حماس هي من اقترحت الإفراج عن كبار السن والمرضى والقصر كإجراء إنساني في ظل انتشار فيروس كورونا، باعتبار أن مثل هذه الخطوة يمكن النظر إليها بإيجابية لبدء مفاوضات مع إسرائيل لإتمام صفقة شاملة.

وقال ناشطون في مجال الأسرى الفلسطينيين للصحيفة العبرية، إنه لا يوجد أي علامات داخل السجون تشير إلى إمكانية وجود صفقة قريبة.

وعلمت هآرتس، أن الأسرى فرضوا مطالب لتخفيف القيود المفروضة عليهم حاليًا في السجون وطلبوا إعادة بعض المنتجات التي حظر إدخالها إليهم، وإخراج بعض كبار السن من العزل ومن الأقسام.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع إن إسرائيل عرضت مؤخرًا على حماس إطلاق سراح إفراهام منغستو مقابل إجراءات إنسانية، لكن ذلك لم يحدث بسبب انشغال مصر بأزمة كورونا.

وأشار إلى أنه وكجزء من هذه الخطوة، طالبت قيادة الأسرى بإطلاق سراح القاصرين والنساء، وعددهم 250 أسيرًا، ولا يشمل ذلك الأسرى الإداريين.

ترجمة : القدس

#صحيفة عبرية #إسرائيل #أسرى

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