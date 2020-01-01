محدث.. آخر تطورات ومستجدات فايروس كورونا حول العالم

وكالات / سما /

رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الكثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح.

ومع عدم التوصل لعلاج يقضي على وباء "كوفيد-19" حتى الآن، واصل الفيروس انتشاره متسببا بإصابة أكثر من مليون و700 ألف شخص، في حين تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عنه حاجز الـ100 ألف.

وخلال 24 ساعة، تجاوزت الولايات المتحدة إيطاليا لتصبح أعلى بلد من حيث عدد الوفيات في العالم بعدما بلغت الحصيلة ما يربو على 20 ألفا منذ بدء تفشي الفيروس، وسجلت المملكة المتحدة 917 حالة وفاة مقابل 635 في فرنسا.

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء حول العالم:

- جونز هوبكنز: 1920 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة من جراء فيروس كورونا.

- الصين تعلن 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، مع عدم وجود وفيات جديدة.

- سجل السودان حالتي إصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 19 حالة، دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة السابقتين.

- أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 حالة، بينما تعافى من المرض 42 شخصا.

- إسبانيا تعلن انخفاض عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي بعد تسجيل 510 وفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهذا أقل عدد يومي للوفيات منذ 23 مارس.

- ارتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا في فرنسا إلى 13832 شخصا لكن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في غرف الرعاية المركزة انخفض لليوم الثالث على التوالي.

- ذكرت وزارة الصحة العامة في سويسرا أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا وصل إلى 831 في ارتفاع من 805 وفيات يوم الجمعة.

- وزارة الصحة المغربية تعلن عن تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا و97 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

- العراق يعلن عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة.

- وزارة الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1825، بعد تسجيل 64 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 460.

- الجزائر تعلن تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 275.

- كندا تسجل 79 وفاة جديدة بفيروس كورونا، و1316 إصابة.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 7529، والوفيات إلى 242.