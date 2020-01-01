مورينيو يخرق إجراءات الحجر الصحي!

وكالات / سما /

لم يلتزم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، بقواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي التي شددت عليها السلطات الإنجليزية، حيث ظهر رفقة 3 من لاعبيه في إحدى الحدائق شمال لندن.

وتم تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في بريطانيا حيث أودى بحياة 6159 شخصاً وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة الثلاثاء.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن جوزيه مورينيو أشرف على حصة تدريبية في حديقة عمومية بشمال العاصمة الإنجليزية، وهو ما يُمثل اختراقاً صريحاً لتدابير التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط مع الآخرين.

كما انتشر مقطع فيديو للمدافع سيرج أورييه وهو يركض مع شخص آخر، في وقت تفرض فيه الحكومة البريطانية سلسلة من القواعد الصارمة التي لا تسمح بالتجول، وتفرض التباعد بين شخصين بمسافة مترين على الأقل.

وفي هذا السياق، أبلغ متحدث باسم توتنهام وسائل إعلام بريطانية: “لقد ذكّرنا جميع اللاعبين باحترام مبدأ التباعد الاجتماعي خلال ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وسنواصل التأكيد على هذه الرسالة”.

وكانت الحكومة البريطانية قد أصدرت قراراً يسمح للأفراد بممارسة الرياضة مرة واحدة فقط في الأسبوع، وأن يكون الشخص بمفرده، وهو ما لا يتماشى مع ما قام به لاعبو توتنهام ومدربهم مورينيو.