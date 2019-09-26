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ردا على تصريحات نتنياهو.. الرئاسة الفلسطينية: سياسة الضم مرفوضة ولا تحقق الأمن لأحد

الثلاثاء 07 أبريل 2020 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على تصريحات نتنياهو.. الرئاسة الفلسطينية: سياسة الضم مرفوضة ولا تحقق الأمن لأحد


رام الله / سما /

 ردا على تصريحات نتنياهو بخصوص سياسة الضم والإعلان المتكرر عن قرب تنفيذها، سواء كان ذلك جزءا من المناورات السياسية أو تنفيذا لمخططات تتساوق مع "صفقة القرن" المرفوضة، أكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها القاطع لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أو أي جزء منها.

وشددت الرئاسة، اليوم الثلاثاء، على أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية والتاريخية لن يسمح بهذا العبث، وهكذا استخفاف بقرارات الشرعية الدولية والحقوق المشروعة لشعبنا، وأن ذلك لن يحقق الأمن أو الاستقرار لأحد بهذه السياسة المدمرة والخطيرة.

كما شددت الرئاسة مرة أخرى، على أن الطريق الوحيد للأمن والاستقرار هو من خلال الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، وجدول زمني محدود لإنهاء الاحتلال، كما ورد في خطاب الرئيس أمام مجلس الأمن بتاريخ 26/9/2019.

وأكدت الرئاسة مرة أخرى أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للاحتلال مهما كانت الظروف والمعاناة، وسيواصل نضاله وصموده على أرضه حتى قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

#الرئاسة الفلسطينية #نتنياهو #اسرائيل #ضم الضفة #الاغوار #الضفة الغربية #الشعب الفلسطيني

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