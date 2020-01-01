المخابرات العامة الفلسطينية تحضر عشرات آلاف العينات ومعدات أخرى في طريقها لرام الله

رام الله / سما /

كشفت وزيرة الصحة د. مي كيلة مساء اليوم ان جهاز المخابرات العامة الفلسطينية احضر عشرة الاف مسحة فحص جديدة لفيروس كورونا وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون المدنية.

وكانت فلسطين احضرت ٢٠ الف مسحة الاسبوع الماضي، كما عملت المخابرات عبر دول صديقة لفلسطين على احضار ادوات ومعدات مختلفة لمواجهة كورونا وسوف تصل قريبا لرام الله .

بدوره، كتب الوزير حسين الشيخ عبر حسابه على موقع (تويتر): "‏⁧‫كورونا‬⁩ تبرز الوجه القبيح للعديد من دول العالم التي تدعي التحضر والمدنيه عندما تغيب القيم الإنسانية في التعاضد والتلاحم وتسود القرصنه والانغلاق الوطني والطبقية ويداس على مفهوم الإنسانية في انتقائية العلاج ، ويستخدم الابتزاز السياسي في تقديم الدعم والمعونات ، ثقافات وحضارات تنهار". في اشارة منه الى اسرائيل.