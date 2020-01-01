وزيرة الصحة: شفاء 18 مريضا ومخالطا من فيروس "كورونا" في رام الله وبيت لحم

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، شفاء 18 مريضا ومخالطا من فيروس "كورونا" بشكل كامل في محافظتي رام الله والبيرة، وبيت لحم، مضيفة أن المتشافين سيعودون إلى المنزل مع ضرورة التزامهم الكامل بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

وأوضحت الكيلة، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المتشافين هم 11 مريضا من مستشفى هوغو تشافيز، و7 مرضى ومخالطين في المركز الوطني ببيت لحم، مبينة أن مجموعة من العوامل أدت لتعافيهم منها التزامهم بالتعليمات، كما ان إصاباتهم كانت طفيفة.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة في فلسطين منذ الجائحة بلغ 261 حالة حتى اللحظة، منها 42 حالة تعافي من ضمنها الـ18 التي أعلن عنها اليوم، إضافة إلى حالة وفاة في بلدة بدو، وبذلك يصبح عدد المصابين 218.

وشددت الكيلة على أهمية الالتزام بالتعليمات لأنها السبيل الأمثل لتجنيب شعبنا الإصابة بهذا الفيروس، متوجهة للعمال بضرورة الالتزام بالحجر البيتي الكامل، والأفضل الحجر في غرفة معزولة ومن تظهر عليه أعراض عليه التوجه إلى وزارة الصحة.

وحول مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم، قالت الكيلة إنه سيتم نقل المصاب بـ"كورونا" الموجود فيه إلى مستشفى هوغو تشافيز في رام الله، ومن ثم سيتم تعقيم مستشفى ثابت ثابت بشكل كامل وحجر المرضى المتواجدين فيه لمدة 14 يوما، وبعدها سيستأنف تقديم خدماته، وإلى حين ذلك سيستقبل مستشفى الزكاة ومركز طوارئ عتيل مرضى المحافظة.